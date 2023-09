5 věcí, které se vám stanou, když máte doma nepořádek. Málokdo to ví

Obklopuje vás doma často nepořádek? Nebuďte na omylu, že se jedná jen o estetický problém, okolní chaos může mít i neblahé účinky na vaše zdraví.

Nepatříte zrovna mezi jedince, kteří každou chvilku doma něco poklízejí a dávají na své místo? Je pravda, že se nemá nic přehánět a proto ani tento extrém není pro naše zdraví nijak lichotivý. Ovšem žít v okolí, kde nás obklopuje nepořádek, není také naprosto ideální. Raději si ukliďte a to v rámci svých možností a požadavků. Není nad harmonicky vypadající domácnost, která dá poklid především vaší psychice.

Jak na domácnost bez nepořádku? Zkuste minimalistický styl jako v tomto YouTube videu od Shannon Torrens:

Disharmonie pro mysl

I z vědeckého hlediska je dokázané, že nepořádek má negativní vliv na náš mozek a podvědomě v nás vzbuzuje negativní emoce. Ovlivňuje to stav v celém našem organismu. Zamyslete se, jak se ve skutečnosti cítíte, když se vám zrovna nechce do úklidu, ale vidíte kolem sebe například rozházené věci a neumyté nádobí ve dřezu. Asi to úplná pohoda není. Proč byste tedy měli žít obklopeni příjemně uklizeným domovem a cítit se v něm jako v bavlnce? Vyhnete se tak některým nepříjemnostem, které neblaze ovlivňují naše zdraví.

Sklony k depresím

Nepořádek podporuje vznik deprese, čímž se dokonce zabývali vědci, kteří pracovali s 60 ženami a jejich domácnostmi. Všechny navštívili a došli k závěru, že všechny účastnice, které měly dojem, že mají doma nepořádek, trpěly zvýšenou únavou a vykazovaly příznaky deprese. Tento stav souvisí s hormonem kortizolem, který má vliv na to, jak zvládáme stresové situace.

Špatná rozhodnutí

Díky nepořádku a vyvolané nesoustředěnosti můžete být také velice často vystaveni jisté nerozhodnosti. Jakmile jste obklopeni nepořádkem, z něhož máte pocit, že nad ním nemáte kontrolu, může vaše váhavost dospět k nejednoznačným a špatným rozhodnutím.

Nezdravý životní styl

Vzhledem k nevalné psychice dochází také k úbytku energie a častému pocitu, že se vám nic nechce. Vede to k lenosti, která jde ruku v ruce s nebezpečnými chutěmi a nadměrným pojídáním jídla. Nemyslete si, že se to brzy neblaze neodrazí i na vaší hmotnosti.

Nevalná koncentrace

Pokud se v chaosu budete chtít naplno soustředit, mozek vám to na sto procent nedovolí. Je totiž rozptylován neharmonickým okolím. Neberte proto úklid vašeho domova jen jako nepříjemnou námahu, ale i jako mentální relax. Každým snížením nepořádku minimalizujete rozptýlení vašeho mozku a díky tomu budete plně soustředění na veškeré důležité úkoly.

Náchylnější k nemocem

Nepořádek může být samozřejmě také živnou půdou pro bakterie a roztoče. Tyto nepříjemné mikroorganismy mohou způsobit řadu onemocnění, včetně nachlazení, chřipky a alergií.

