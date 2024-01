Skvrny od krve na prostěradlech nebo oblečení jsou při praní špinavého prádla náročnou výzvou. Jejich odstranění je totiž vcelku složitý problém. Naštěstí ale existuje jedna "tradiční" cesta, jak se těchto nevzhledných fleků zbavit bez použití agresivních chemikálií.

Nehody se v životě člověku nevyhnou a vlivem nejrůznějších okolností si každý z nás snadno může přivodit zranění – ať už to je odřené koleno, krvácení z nosu, či říznutí od kuchyňského nože. V nejlepším případě v těchto momentech skončíme s krvavým flíčkem na oblíbeném bílém tričku či ručníku. A problém je na světě.

Skvrny z krve na bílém prádle se totiž řadí k nejnáročnějším skvrnám na odstranění. Pokud v jejich případě nezareagujete rychle, mohou látku trvale poškodit. Krev je bohatá na bílkoviny, které se po kontaktu s látkou pevně přisají na textil a vydrží na něm často i po četných praních. Existuje ale metoda, jak téhle nepříjemnosti čelit a mít zase prádlo čisté jako dřív.

Alespoň to tvrdí Andres Jimenez, odborník na prádlo z čisticí společnosti Grab Green, který přišel se způsobem, jak se zbavit i těch nejodolnějších skvrn od krve.

Jak se zbavit skvrn od potu, se můžete podívat na videu z Youtobe kanálu Uklizeno SNADNO a ÚČINNĚ.

Zdroj: Youtube

Jak se zbavit čerstvých skvrn od krve

U čerstvých skvrn od krve rozhoduje o úspěchu celé čistící operace především rychlost. Snažte se proto s likvidací krvavé skvrny začít co nejdříve.

Jedním z nejčastějších omylů při likvidaci krvavých skvrn je pokus o jejich čištění v teplé vodě. To bohužel nepomůže, neboť teplo způsobí fixaci bílkovin v krvi a vy tím krev do prádla jen více „zažerete“. Namísto toho namočte zašpiněné oblečení nebo prostěradlo do studené vody.

„Ať už jde o kus oblečení, prostěradlo nebo polštářový případ, jednoduše vhoďte předmět do dřezu,“ radí Jimenez. „Pokud se jedná o koberec nebo čalouněný kus, pomalu nalijte studenou vodu na skvrnu, dokud není nasáklá."

Následně přidejte do vody mýdlo a sůl. Sůl snadno absorbuje vlhkost krve, vytvoří ve vodě pastovitou hmotu a jakmile uschne, pomůže oddělit krevní částice od látky.

Podle odborníka je přitom důležité, aby skvrna důkladně nasála oba materiály. Pak ji masírujte dlaněmi. Pokračujte v tom, držte látku pod studenou tekoucí vodou, pokud je to možné, a skvrna by se měla začít poměrně rychle vytrácet, dokud úplně nezmizí.

Jak se zbavit zaschlé krve

Uschlá krev je obtížnější na odstranění, ale i v jejím případě lze naštěstí něco dělat. A lze to udělat jednoduchým předmětem, který najdete ve své koupelně – zubní pastou.

„Rozetřete vrstvu zubní pasty přes uschlou krevní skvrnu, použijte kartáček na zuby a masírujte pastu malými kruhovými pohyby (samozřejmě použijte kartáček na zuby, který nebudete znovu vkládat do úst). Nechte pastu úplně uschnout," radí Jimenez.

Pasta na krev bude působit podobně jako sůl – pomůže odstranit vlhkost a rozložit skvrnu. Nejlepších výsledků dosáhnete s pastou, která obsahuje také jedlou sodu, která pomůže uvolnit krev z látky.

Jakmile skvrnu vyčistíte zubní pastou, opláchněte ji studenou vodou. Postup opakujte, dokud skvrna úplně nezmizí.

