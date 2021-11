Netoxické čištění trouby: Trik bez jedlé sody, co opravdu funguje

Chcete se zbavit připálenin, mastnoty a zaschlé špíny bez chemie? Známým pomocníkem je samozřejmě osvědčená jedlá soda, která nikdy nezklame. Ovšem tentokrát pro vás máme i další užitečné tipy, které vám také zaručí netoxické čištění vaší trouby, a hlavně se u nich nijak moc nenadřete.

Pokud nemáte doma ve své výbavě nejmodernější troubu se samočisticí funkcí, znáte jistě situaci, kdy je z ní potřeba odstranit připečené zbytky jídla a skvrny od omastku. Není to úplně jednoduchý úkol, zvlášť proto, že většina volně dostupných přípravků na čištění trouby stojí dost peněz a ve výsledku moc dobře nefungují. Navíc hrozí, že budete vdechovat nebezpečné chemikálie, které vám mohou poleptat sliznice, způsobit závrať nebo alergickou reakci. Dobrá zpráva je, že to lze udělat i jinak, lépe a kolikrát jednodušeji. A budou vám k tomu stačit ingredience, které máte určitě doma.

Vychytávka s octem vám oproti sodě ušetří práci

Jedlá soda na čištění trouby funguje skvěle. Máme pro vás však mnohem jednodušší metodu, která se obejde i bez toho, že budete muset troubu jakýmkoliv způsobem drhnout. Vlastně se vše udělá téměř samo. Co k tomu budete potřebovat a jak to provést?

Skvělými pomocníky na vaši znečištěnou troubu jsou ocet, kyselina citronová nebo citrusy. Zdroj: profimedia.cz

Troubu můžete dát do pořádku ihned po pečení nějaké dobroty, kdy je ještě rozpálená. V tom případě ji nevypínejte a nechte ji hřát dál. Jestliže se jdete pustit do čištění ve chvíli, kdy trouba nebyla použitá, určitě si ji předem nahřejte na normální pečící teplotu. Do pekáče nalijte vařící vodu smíchanou v poměru 1:1 s octem a vložte do trouby. Pak si můžete jít klidně na 20 až 30 minut odpočinout a dát si pauzičku s kávou. V tu dobu bude octová pára pracovat za vás a změkčí všechny připečené zbytky. Po vyjmutí pekáče stačí škrabkou zbylé nečistoty lehce odškrábnout a jarovou vodou troubu vytřít. Nemáte zrovna doma ocet? Podobně vám poslouží roztok kyseliny citronové.

Citrusy fungují podobně jako ocet

Citrusovou metodu můžete používat i na preventivní čištění. Pro silně zanešenou troubu využijte spíše ocet. Do misky či pekáčku vložte několik plátků citronu nebo pomeranče a přidejte trochu vody. Pusťte troubu na 20 minut na plný výkon. Citrusy zbaví troubu zápachu i mastnoty. Uvolněnou mastnotu, stejně jako v případě octa, stačí setřít hadříkem. Oba způsoby můžete do jisté míry nahradit “povařením” mokrého hadříku, kdy se v troubě vytvoří pára. Dávejte si však pozor, aby hadřík nezačal hořet. Zabráníte tomu tím, že bude zcela ponořený do tekutiny.

Vyrobte si pastu z jedlé sody

Nedáte dopustit na jedlou sodu? Výběr metody je vždy na vás a soda vás se svými čistícími schopnostmi určitě nikdy nezklame. Sodu bikarbonu můžete využít jako čisticí písek. Stačí si vyrobit kašičku z jedlé sody a vody, kterou nanesete na vnitřní strany celé trouby a necháte celou noc působit. Druhý den silně znečištěná místa očistěte drsnou stranou houbičky na nádobí, zbytek setřete vlhkým hadříkem.

Do pekáče nalijte vařící vodu smíchanou v poměru 1:1 s octem a vložte do trouby. Zdroj: profimedia.cz

Pomůže i tableta do myčky

Postup je velice jednoduchý. Dejte rozpustit 2 až 3 tablety do myčky v trošce vody v takovém poměru, aby vznikla směs kašovité konzistence. Pomocí houbičky ji naneste na stěny trouby a po pár minutách vše setřete a pečlivě dočistěte.

Trik s kuchyňskou solí

Chcete si lehce zaexperimentovat? Použijte obyčejnou kuchyňkou sůl. Nasypte ji do misky a vložte ji do pečící trouby. Pečte až do chvíle, než sůl zhnědne. Mastnota díky soli trošku povolí a troubu pak můžete umýt. Sůl, která se dostane mimo misku, setřete suchým hadříkem nebo vymeťte smetáčkem.

