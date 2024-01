Každá správná domácnost musí obsahovat papírové utěrky. Všichni jejich funkci znají – něco se rozlije, papírová utěrka to vyřeší. Věděli jste ale, že mají i jiné a skryté funkce? Mohou vám posloužit i jako filtr na kávu.

Papírové utěrky zkrátka nesmí chybět v žádné domácnosti. Mají ale i alternativní funkce a docela široké spektrum využití. Nemusíte se s nimi tudíž omezovat na pouhé utírání rozlitých tekutin. Pokud si chcete udržet roli utěrek déle, rozdělte každý kus napůl. Utěrky jsou velké a půlka toho obrovského čtverce vám bohatě stačí na to, abyste uklidili, co bylo rozlito, vylito, či přelito. Tím budete mít dvakrát více utěrek k použití, a zároveň šetříte nejen peníze, ale také životní prostředí.

Video o tom, jak si můžete vyrobit držák na papírové utěrky, najdete na Youtube kanále

Bosch Dům & Zahrada CZ+SK:

Zdroj: Youtube

Multifunkční úděl utěrek

Papírové utěrky mají vysokou absorpční schopnost. Proto je můžete použít například v květináčích, aby pomáhaly vašim rostlinám vstřebávat vodu. Snížíte tím riziko, že je přelijete a hlína s rostlinou nestihnou absorbovat veškerou vodu. Dále můžete utěrku použít, světe div se, k rychlému ochlazení vína. Když vám za deset minut přijde návštěva a vy zjistíte, že jste nechali víno venku, neztrácejte hlavu. Stačí vzít papírovou utěrku a namočit ji do studené vody. Poté do ní víno nebo jiný vámi preferovaný nápoj, který potřebuje v cuku letu zchladit, zabalte a dejte do lednice. Až návštěva přijde, bude pití připravené a řádně vychlazené. Zároveň, pokud si chcete udržet v lednici ovoce čerstvé a bez úhon, můžete použít tento efektivní trik. Vezměte utěrku a nasypte na ni trochu jedlé sody. Utěrka bude vstřebávat vlhkost lednice a jedlá soda se postará o to, aby lednici nezaneřádily žádné nepříjemné pachy.

close info Profimedia zoom_in Papírové utěrky dokáží daleko více než jen utřít rozlité tekutiny. Můžete je použít například jako filtr na kávu.

Další skvělá využití

Co dělat, když vám dojdou filtry do kávovaru? Snadná pomoc, jak jinak než v podobě papírové utěrky. Vytvořte si z ní kornout v patřičné velikosti. Je to velice nouzové řešení, ale funguje perfektně. Mohou vám pomoci také při odstraňování skvrn z oblečení, obzvláště mastných a tukových. Když nemáte zrovna po ruce cedník, papírová utěrka vám pomůže odstranit přebytečnou vodu, takže ji s přehledem můžete používat i k cezení jídel.

Zdroje: www.vareni.cz, recepty.blesk.cz