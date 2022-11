Hloupé dárky: Velký přehled, čím rozhodně nikoho nepotěšíte

Ne vždycky se vám podaří trefit do vkusu obdarovaného. A někdy si dokonce můžete uříznout ostudu, způsobit rodinný skandál, někoho urazit nebo otrávit. Jakým dárkům je tedy lepší se vyhnout?

Zbytečné

Buďte k sobě upřímní a raději si nákup dárků promyslete. Lepší je se do obchodu dvakrát vrátit než pořídit nějakou hloupost ve spěchu, v euforii po výplatě nebo ve stresu. Snažte se vžít do kůže toho, komu dárek kupujete a znovu: buďte ve svých představách upřímní.

Většinou to první, co se vám vybaví, bude správné, tedy: dáváte puberťákovi vlastnoručně pletený svetr s jeleny a automaticky vám při tom naskočí obrázek protaženého obličeje a protočených očí? Tak ruce pryč!

Kolik vánočních svetrů, přívěsků na klíče, lapačů snů nebo plyšáků je ještě jakákoli domácnost schopná unést? Zdroj: Profimedia

Už už platíte za asi tak osmý model parkovacího domu pro chlapečka, ale pak si vzpomenete, že se těch sedm předchozích nejpozději na Silvestra rozpadlo na milion dílků, které stejně ani předtím nedržely pohromadě? A kolik vánočních svetrů, přívěsků na klíče, lapačů snů nebo plyšáků je ještě jakákoli domácnost schopná unést? Je bezesporu těžké odolat v obchodě nejrůznějším sladkostem, pralinkám, čokoládovým figurkám. Ale nezapomínejte na to, že nejpozději na Boží hod už sladké nemůže nikdo ani cítit – od toho je advent, kdy se spolu s ukradeným cukrovím nebo mikulášskou nadílkou děti (i dospělí) těší na Vánoce. Až Vánoce přijdou, zaručeně vyhraje řízek a bramborový salát. A po Vánocích se stejně polovina lidí rozhodne zhubnout, nebo alespoň žít zdravěji. Takže i když dobře víte, že už na Hromnice zase budou šmejdit po bonbonech, pod stromeček je nedávejte.

Pánové pak rádi dávají nejrůznější přístroje, od drobností do kuchyně jako vařič vajec až po drahé chytré hodinky s hromadou funkcí. Duše hračičky plesá, duše vládkyně domova pláče: kam s přístrojem, který vezme sotvakdy do ruky? A jak neurazit partnera poznámkou, že hodinky vlastně vůbec nechce, protože ji elektronika nebaví?

Ne vždy se podaří trefit do vkusu obdarovaného Zdroj: Shutterstock

Bez fantazie

Je fascinující, kolik lidí dává druhým svíčku. Podezřívám je z toho, že je zkrátka baví svíčky kupovat. Bude to něco hluboko uloženého v genech, něco, čemu se nedá odolat, asi jako je tělo nastavené na bažení po cukru a tuku. Schválně, pozorujte chvíli lidi – tedy převážně ženy – když se v obchodě s nábytkem dostanou do sekce svíček. Pokud jich nekoupí deset, koupí aspoň jednu. A pokud nekoupí ani jednu, alespoň deset jich vezmou do ruky, vsaďte se!

Co se týče kravat, ponožek, bačkor a podobných klišé, nemusí být až tak zle. Pokud váš muž sbírá kravaty s autíčky a vy jste si jistá, že mu třináctou v pořadí uděláte radost, tak prosím. Osamostatňují se vaše děti nebo vnuci? Kdysi tolik trapné ponožky nebo ručníky teď, kdy si musí sami kupovat i zubní pastu, najednou přijdou vhod, no není to zvláštní?

Pro někoho může být hrnek, polštář nebo kalendář s fotkami rodiny potěšením, ale pro většinu lidí je to dar nedar, protože taková věc vypadá ještě otřesněji, než to zní. Ale třeba hezky zarámovaná koláž fotek ze společné dovolené vaší drahé polovičce může štěstím a dojetím vehnat slzy do očí.

A pak jsou tu peníze a poukazy. Někdo (především dospívající) z nich bude mít radost, protože si vybere podle svého. Jenže tady je potřeba dotyčného znát a myslet opravdu na všechno. Poukaz do knihkupectví nemusí každý využít, stejně jako do obchodu s nábytkem. Permanentka do divadla je skvělá věc, ale když jsou pevně stanovená představení, nemusíte se strefit do vkusu a často ani do časového plánu obdarovaného.

Snažte se vžít do kůže toho, komu dárek kupujete Zdroj: Profimedia

Drahé, nebo za babku

I dárek za hubičku může potěšit, když je v něm vtip, připomínka hezkého zážitku a podobně. Co ale může urazit, je cenovka nebo křiklavý nápis „sleva“. To si mě ten druhý opravdu cení na tak málo? Nestojím mu za víc peněz? Takové trýznivé myšlenky – pokud nejste matka Tereza – napadnou nutně každého.

Ani opačný extrém není dobrý a v případě dětí ani výchovný. Příliš nákladný dárek může druhého uvést do rozpaků, zahanbit ho (protože sám věnoval věc v nižší hodnotě), může ho přivést k tomu, že se příště bude chtít revanšovat – a tohle byste chtěli?

Nezřídka se stává, že si lidé dokonce berou lichvářské půjčky, aby rozzářili oči svých blízkých. Ale proč? Vaše rodina přece ví, co si můžete a nemůžete dovolit, darovat drobnost není žádná ostuda, když máte na krku exekuci nebo velmi skromný důchod. Vůbec nejhorší signál tím lidé vysílají svým dětem – nemáme co na sebe, ale pro tvůj nejnovější telefon se zadlužíme. Nejenom že se tím dítě učí žít na dluh, ale získá poněkud pokřivený obrázek o tom, co je a není důležité a i pocit, že na jeho rodičích na rozdíl od něj nezáleží.

Nevhodné

Každý rodič malých dětí si vás rád zapíše na seznam, pokud jeho dítě obdarujete trumpetkou či samopalem. Nebude to ovšem seznam oblíbenců, že. Vyvarujte se věcí, které dělají rámus, nepořádek nebo zlou krev, a raději se rodičů zeptejte – můžou mít úplně jiný pohled na to, co je pro jejich děti vhodné, než vy, i kdybyste stokrát měli pravdu. A jestli váháte nad pejskem nebo kočičkou, tak na to zapomeňte i jako rodiče – zvíře není věc.

Křičí na vás reklamy ze všech stran, že dítě potřebuje herní konzoli, telefon, elektrokoloběžku? A co když na ně ještě není zralé? Co když má třeba potíže se soustředěním nebo koordinací a váš dárek by mu spíš zavařil? Nebo co když jim takovou věc chcete dát proto, aby dalo pokoj a zabavilo se? Krátkodobě budete všichni jistě spokojení. O dlouhodobé důsledky ale není co stát. Při posuzování dárku vám může pomoci jednoduchá otázka – obohatí tento dar život mého blízkého?

Pokud na vás partner začne při rozbalování nadílky s úsměvem pomrkávat, pozor: mohlo by to být velmi úsporné spodní prádlo, nějaká ta hračka na baterky nebo třeba plyšová pouta. Jste-li u stromečku jen vy dva, nic se neděje. Ale asi nebudete chtít čelit trapným pohledům svých rodičů nebo přímým otázkám svých dětí, tak si takové dárky předejte v soukromí. Navíc trefit se do správné velikosti spodního prádla je věda, opravdu nestačí ukázat paní prodavačce „asi takhle“.

Za nevhodné dárky se považují ostré předměty jako nože či nůžky. To se dá ale snadno vyřešit, stačí, když vám pak obdarovaný dá korunu, čímž si takovou věc od vás naoko koupil.

Malé děti ponožky moc nepotěší Zdroj: Profimedia

Výchovné

Pokud není vyloženě vroucím přáním dítěte dostat naučný slovník, nedávejte mu ho. Podobné je to pak s povinnou literaturou, knížkami o hubnutí, o osobnostním růstu, s permanentkou do posilovny, prostředky na růst vlasů, deodoranty a podobně. To všechno jsou dárky, kterými říkáte: Nelíbí se mi, jaký jsi, chci, abys byl jiný. Je to důkaz naprostého nedostatku respektu ke druhému a je jedno, jestli je mu osm nebo osmdesát.

Náběh na vidle

A to nejlepší na konec: dárky, ze kterých je cítit nezájem, ba totální ignorace. Koho by se nedotkla pěna do koupele, když nemáte vanu, o čemž dotyčný dobře ví? Když máte těžkou alergii na ořechy nebo si musíte píchat inzulin, je zcela legitimní chtít někomu narvat do chřtánu oříškovou bonboniéru i s obalem. A vyloženě na úder těžkým předmětem je pak sada ovulačních a těhotenských testů jako takový jemný, nenápadný náznak vašeho přání chovat do roka a do dne vnoučátko.

Titulka Receptář – Speciál Vánoce Zdroj: VLM Media

