Největší žrouti elektřiny: Už nevede lednice, nejvíc nás stojí jeden zlozvyk

Elektřina je zázrak. Ale když její spotřebu nemáte pod kontrolou, pěkně si připlatíte. Na co byste si měli dát pozor?

Zatímco auta potřebují benzín, lidé jídlo, vodu a kyslík, spotřebiče frčí na elektřinu. Ta ovšem není zadarmo, proto většina lidí přemýšlí, jak ji co nejvíce ušetřit. Obecně platí, že čím je spotřebič modernější, tím méně „žere“ elektrické energie.

Na videu uvidíte deset jednoduchých tipů, jak ušetřit za energie:

Občasní pomocníci

Podle odborníků jsou domácí spotřebiče s příkonem kolem 2000 W největšími žrouty energie. Patří sem třeba rychlovarná konvice, mixér nebo fén. Ale ruku na srdce, jak často tyhle technické vymoženosti používáte? Určitě ne každou chvíli. Proto i když jde o poměrně velké „žrouty energie“ na složenkách se to zase tak neprojeví.

Některé spotřebiče jsou energeticky náročné. Proto si je pořiťe v energetické třídě A+, A++, A +++. Zdroj: Profimedia

Spotřebiče pořád v permanenci

Mnohem větší starost vám můžou dělat spotřebiče, které téměř pořád jedou na plný plyn. Ať už je to lednice, televize, pračka, sušička na prádlo nebo počítač. U nich bývá spotřeba energie vyšší, ale můžete jí trochu korigovat tím, když si koupíte spotřebič s úspornou třídou A+, A ++, A +++. Pořizovací cena takového kousku (například pračky nebo lednice) je poměrně vysoká, ale časem se vám vrátí na menších nákladech za elektřinu.

Počítač platí za velkého žrouta energie. Proto práce z domova se také pěkně prodraží. Zdroj: Profimedia

Pozor na režim „stand by“

Dalším zlodějem energie je pohotovostní režim „stand by“. Poznáte ho podle červeného světýlka na televizi nebo blikajících hodin na mikrovlnné troubě. Na první pohled to vypadá, že se nic neděje a spotřebiče „spí“. Jenže i v tomhle pohotovostním režimu si odčerpávají dávku energie. Sice nejde o tisíce, ale při denní ztrátě několika korun se to načítá. Za rok se můžete těšit na tučnější účet o několik stovek nebo dokonce tisíců korun. Proto raději spotřebiče po každém používání vypněte ze zásuvky. Ušetříte tím energii, peníze i nervy.

Odborníci tedy doporučují počítač vždy vypínat, pokud jej nebudete používat po delší dobu. Zdroj: Shutterstock

Zlozvyk nové doby

Necháváte počítač v režimu spánku a nevypínáte ho ani na noc? Pak se vám to může prodražit. I když v režimu spánku spotřebovává počítač mnohem méně energie než při běžném provozu, počítač stále spotřebovává nějakou minimální energii pro udržení některých komponent aktivních (například paměť RAM, síťová karta pro možnost probuzení při příjmu signálu). Tato spotřeba je relativně malá, ale může se lišit v závislosti na modelu počítače a jeho vybavení.

Jestliže je váš počítač moderní a dobře navržený s ohledem na energetickou efektivnost, pak by režim spánku mohl spotřebovávat kolem 1-5 wattů energie. Může to být ale i mnohem více, pokud má starší komponenty nebo pokud je zapojen do periferií, které spotřebovávají další energii, jako například externí pevné disky nebo tiskárny.

Odborníci tedy doporučují počítač vždy vypínat, pokud jej nebudete používat po delší dobu. I v režimu spánku dochází ke spotřebě energie, která se může sčítat. Pokud počítač ponecháte běžet nepřetržitě po několik dní nebo nocí, už se může jednat i o stokoruny na vyúčtování za elektřinu.

Zdroje: www.lifee.cz, www.youtube.com