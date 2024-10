Milovníci dovolených all inclusive budou muset zřejmě přehodnotit své stravovací návyky. Hotely po celém světě, včetně těch oblíbených u českých turistů, začnou zavádět nová pravidla! Jaké změny nás čekají?

Dovolené all inclusive byly dlouhou dobu synonymem pro neomezené množství jídla a pití. Hosté si mohli na talíř nabrat všeho kolik chtěli, a často docházelo k velkému plýtvání potravinami. Vzhledem k rostoucímu povědomí o udržitelnosti a potřebě šetřit zdroje se hotely rozhodly situaci změnit.

Chcete znát chyby, kterých se dopouštějí cestovatelé v all-inclusive resortech? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Wolters world:

Zdroj: Youtube

Proč ke změnám dochází?

Plýtvání potravinami je celosvětový problém, který se nevyhýbá ani turistickým resortům. Hotely po celém světě zaznamenaly enormní množství zbytečně vyhozeného jídla z programu all inclusive. Aby hotely tento trend zastavily a zároveň udržely spokojenost hostů, přistupují k novým opatřením. Konec éry nekonečných porcí je u konce. Jaké změny tedy od příštího roku nastanou?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Přítomnost personálu u výdeje jídla bude snižovat jeho plýtváním.

Menší talíře

Jedním z prvních a nejjednodušších opatření je zavedení menších talířů. Tím dojde k tomu, že hosté si nebudou moci nabírat zbytečně velké porce, které často ani nedojedí a ve výsledku budou konzumovat méně jídla. Budou si však moci dojít pro přídavek.

Omezení počtu návštěv bufetu

Některé hotely zavedly pravidlo, že si hosté budou moci dojít přidat jen několikrát. Konkrétní počet bude rozhodnutím každého hotelu.

Přítomnost personálu

Zaměstnanci hotelu budou v restauraci dohlížet na to, aby hosté zbytečně neplýtvali potravinami a aby si nabírali pouze to, co skutečně snědí.

Menší zásobníky jídla

Místo velkých nádob s jídlem budou hotely nabízet více menších misek s různými druhy pokrmů. Sníží se tak riziko, že hosté si nebudou moci brát neúměrně velké porce a jídlo po nich zbyde.

Týdenní menu

Některé hotely budou zavádět týdenní menu, aby se snížila variabilita nabízených jídel a předešlo se přípravě nadměrného množství potravin.

Vzdělávací kampaně

Hotely budou pravidelně informovat své hosty o důležitosti snižování plýtvání potravinami a budou je motivovat k zodpovědnějšímu chování.

close info Tatjana Baibakova / Shutterstock zoom_in Některé hotely budou zavádět týdenní menu.

Snižování plýtvání potravinami je jedním z klíčových cílů udržitelného rozvoje. Zamezení plýtvání potravinami pomůže také hotelům ušetřit zbytečně vysoké náklady. Důvodem jsou i etické pohnutky, protože je morální odpovědností každého z nás přispět k řešení problému zbytečného hladovění ve světě.

Co to znamená turisty

Změny v all inclusive programech znamenají, že si každý z nás bude muset zvyknout na trochu jiný přístup k jídlu. Nebudeme si moci nabrat nekonečné porce a budeme muset být při výběru jídel opatrnější. Na druhou stranu budou mít tyto změny i pozitivní dopad na naše celkové zdraví, protože nás naučí jíst vyváženěji a s mírou.

