Koupili jste si nový kousek a jste nedočkaví si ho hned vzít na sebe? Pozor. I když nové oblečení vypadá čistě a svěže, skrývá v sobě nebezpečí, které může ohrozit zdraví. Je lákavé odtrhnout cedulku a vyrazit v novém oblečení ven, ale vyplatí se chvíli počkat a nový kousek nejprve vyprat. Proč?

Je naprosto běžné, že si lidé přejí co nejdříve obléci své nové úlovky z obchodu. Vždyť, kdo by se nechtěl předvést v nových šatech nebo se cítit stylově v nové košili? Přestože je to lákavé, nové oblečení bychom měli vždy nejprve vyprat. A to z několika velmi důležitých důvodů.

Podívejte se na video z kanálu Daily Blast Live – Perete si nové oblečení, než ho vezmete na sebe?

Zdroj: Youtube

Vyrážka a alergie

Začněme chemickými látkami. Nové oblečení často obsahuje různé chemikálie, které byly použity během výroby a transportu. Tyto látky mohou zahrnovat formaldehyd, který se používá k tomu, aby oblečení vypadalo svěží a bez záhybů, nebo různá barviva a fixační prostředky, které zajišťují jasnost a stálost barev.

Tyto chemikálie mohou při přímém kontaktu s kůží způsobovat podráždění a alergické reakce. Dokonce i jemná pokožka může být ovlivněna, což může vést k nepříjemným vyrážkám a svědění.

Lidské bakterie a pot

Dalším důležitým faktorem je, kolik lidí před vámi nové oblečení zkoušelo. V obchodě si ho mohlo vyzkoušet desítky lidí, z nichž každý zanechal na látce stopu svého potu, bakterií a dalších mikroorganismů.

I když oblečení vypadá čistě, mikroskopické částice mohou být stále přítomny a představují potenciální zdravotní riziko. Zkuste si představit, kolik různých bakterií a možných alergenů může takové oblečení obsahovat.

Mytí nového oblečení před prvním nošením je tedy klíčové, aby se tyto nečistoty odstranily a vaše zdraví bylo v bezpečí.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in V obchodě si oblečení mohlo vyzkoušet desítky lidí, z nichž každý zanechal na látce stopu svého potu, bakterií a dalších mikroorganismů.

Zápach nového

Pak je tu ještě pach nového oblečení. Tento specifický zápach je často způsoben chemikáliemi použitými při výrobě a skladování. Pro někoho může být tento pach nepříjemný nebo dokonce způsobovat bolesti hlavy a nevolnost. Praní nového oblečení nejenže odstraní tyto chemikálie, ale také osvěží materiál a učiní ho příjemnějším pro nošení.

Povlečení

Nesmíme zapomenout ani na povlečení. Nové ložní prádlo může být stejně kontaminované jako oblečení. Přestože může vypadat svěže a čistě, je dobré si uvědomit, že během výroby, balení a přepravy přišlo do kontaktu s různými povrchy a látkami.

Spaní v nevypraném povlečení může vést k podráždění pokožky a nepříjemným vyrážkám. Proto je vždy doporučeno nové povlečení před prvním použitím vyprat.

Někdy můžeme být v pokušení tento krok vynechat, zvláště když se těšíme na nošení něčeho nového, nebo když máme pocit, že nám chybí čas. Avšak tento malý úkon může předejít mnoha nepříjemnostem a zdravotním problémům. Pokud budete oblečení a ložní prádlo pravidelně prát před prvním použitím, můžete se vyhnout nežádoucím reakcím a užít si svůj nový kousek bez obav.

Tvar a barva

Navíc praní nového oblečení může mít i další výhody. Například některé tkaniny se po prvním vyprání stanou měkčími a příjemnějšími na dotek. Odstraní se také zbytky z výroby, které by mohly způsobovat nepohodlí nebo svědění při nošení. A co víc, praní může také pomoci zachovat tvar a barvu vašeho oblečení, protože odstraní přebytečná barviva a stabilizuje materiál.

Nepratelné

A co když máte oblečení, které je označeno jako „nepratelné“? I v tomto případě existují možnosti, jak oblečení vyčistit před prvním nošením. Můžete například použít parní čistič, který pomůže odstranit bakterie a osvěžit materiál bez použití vody. Některé chemické čisticí prostředky mohou být také vhodné, ale vždy si ověřte, že jsou bezpečné pro daný typ tkaniny.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Místo praní můžete použít parní čistič, který pomůže odstranit bakterie a osvěžit materiál bez použití vody.

Kromě praní nového oblečení bychom měli věnovat pozornost i dalším aspektům péče o něj. Skladování je dalším důležitým krokem, který může ovlivnit čistotu a stav vašeho šatníku.

Oblečení by mělo být uchováváno na suchém a čistém místě, aby se minimalizovalo riziko kontaminace prachem a nečistotami. Pravidelné větrání šatníku a použití ochranných obalů může také pomoci udržet vaše oblečení v nejlepší kondici.

