Peníze, peníze, peníze! Všichni je potřebujeme jako sůl. Co dělat, aby se v následujícím roce přikutálely ve větším množství?

Vánoce jsou pryč a peněženky zejí prázdnotou. Pokud i vy netrpělivě vyhlížíte lednovou výplatu, můžete se inspirovat rituály, které vám do života přinesou nějakou tu „zlatku“ navíc. Inspirujte se čínskou naukou feng shui a umístěte do jihovýchodní části vašeho domova věci či barvy, které přitahují blahobyt a peníze. A které to jsou?

Na videu autora DIY by Kreativní techniky najdete nápady, jak si můžete vyzdobit váš domov na silvestrovskou oslavu. A zlatý věnec nebude chybět! Více na YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vsaďte na zlato

Nemusíte dlouho přemýšlet, samozřejmě, že barvou číslo jedna je zlatá… Jenže jde o poměrně zářivý odstín, využijte ji zejména na doplňcích, jako jsou rámy zrcadel, polštáře nebo stolové podnože. Chybu neuděláte ani s fialovou, kterou si můžete dopřát i na větších plochách jako jsou koberce, polštáře, výmalba stěn nebo potahy. Pokud se vám ani jeden z těchto odstínů nelíbí, můžete sáhnout po stříbrné, šedé, perlově bílé nebo doplňcích z křišťálového skla, které evokují bohatství.

close info Profimedia zoom_in Zlatá barva je ve feng shui spojována s blahobytem.

Zamilujte si křišťál a polodrahokamy

Využít můžete přírodní polodrahokamy jako je ametyst, pyrit nebo citrín. Nejenom, že krásně vypadají, ale čistí energii a jsou považovány za magnet pro bohatství. Stejně jako tyto přírodní „lapačky peněz“ funguje i křišťálové sklo. Pokud tedy máte křišťálový lustr po babičce, nezapomeňte ho zavěsit do jihovýchodní části vašeho bytu, která je spojená s blahobytem.

close info Profimedia zoom_in Křišťálový lustr je symbolem luxusu a bohatství.

Zavěste obrazy

Nemusí jít o umělecké dílo od známého autora. Úplně postačí jakékoliv vyobrazení vody (jezera, moře), která je v čínské nauce feng shui spojena s bohatstvím. Chybu neuděláte ani s „krajinkou“ plné zeleně. Příroda uklidňuje duši, přináší energii, ale i pocit růstu a dostatku.

Mrkněte na zrcadla

Zrcadlo je předmět, který opticky zvětšuje prostor. Zároveň, co zrcadlí, to znásobuje. Proto ho umístěte tak, aby odráželo něco krásného, co je spojené s blahobytem a hojností. Zrcadlo by mělo být ve zlatém rámu!

close info Profimedia zoom_in Tlustice patří mezi květiny, které přitahují peníze.

Zasaďte tlustici

Květiny zdobí prostor a zlepšují vzduch. Ve staré Číně byla často v domácnostech pěstována tlustice (Crassula), která patří mezi sukulenty, je nenáročná a její kulaté listy připomínají peníze. A právě proto byla používaná jako artefakt přivolávající finance. Namnožte si ji (stačí ulomit lístek a nechat zakořenit) a věřte, že vám prospěje. Tlustice je navíc úžasnou čističkou vzduchu!

Co vám může ještě prospět...

V nauce feng shui jsou peníze spojené se symbolem třínohé žáby, čínských mincí nebo buddhy hojnosti (vše najdete v obchůdcích feng shui).

