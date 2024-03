close info shutterstock.com / Shutterstock

Odchod do důchodu je velký životní předěl, ale vstup do další etapy života bývá také spojen s výrazným poklesem příjmů. Proto jsou důchodci zvyklí počítat každou korunu, a to zvlášť v případě, že se jedná o seniora, který žije samostatně. Letos se jim důchody přece jen trochu navýší, ale o kolik?

Udělejme si nejprve základní pořádek v tom, jak se vlastně vypočítává výše důchodů. Jde o velmi složitý proces, ale ve značně zjednodušeném výkladu si můžeme říci, že se důchod skládá ze dvou částí, a to základní a procentní, tedy té, která vychází z předchozích příjmů. Zatímco základní výměra pro rok 2024 je 4 400 Kč, zbytek se již odvíjí od hrubých mezd, z nichž bylo odváděno důchodové pojištění. Průměrný důchod je přitom letos 20 700 Kč. Je to dost nebo málo? V případě manželů by se s takovým příjmem mělo dát bez větších problémů vyžít, jedinec, který zaplatí většinu za nájem, může ale mít velké problémy, které je třeba v takovém případě řešit dalšími sociálními dávkami. Na co máte v důchodu nárok? Napoví video na youtube od Tomáše Flasara: Zdroj: Youtube O kolik? Jak se letos zvýší příjem seniorů? Jednou z vítaných možností (i když mírného) navyšování důchodů, je pravidelná valorizace, ke které stát sahá vždy k prvnímu dni v roce. V roce 2023 se jednalo o 360 Kč pro každého příjemce důchodu bez rozdílu jeho předchozí výše. Co je to "výchovné"? Další možností, jak si “přivydělat” k důchodu, je nyní nově, od roku 2023, zavedený příspěvek za výchovu dítěte, takzvané výchovné. Pravdou je, že tato částka ve výši 500 Kč za každé vychované dítě je primárně automaticky i bez žádosti přiznávána ženám, u nichž se stále předpokládá, že byly hlavními pečovatelkami o potomky v rodině, zůstávaly na mateřské dovolené a jejich pozdější pracovní uplatnění bylo zatíženo nutnou další péčí o děti. close info Profimedia zoom_in Pro spokojené stáří je potřeba odpovídající příjem Příplatek i pro muže V případě, že se o děti z jakéhokoliv důvodu staral buď výhradně, nebo z větší části přece jen otec a vztahují se na něj tedy stejné důvody příjmu výchovného, jako v případě ženy, pak je třeba o tento příspěvek k výši důchodu požádat a rozhodné skutečnosti doložit. 500 Kč navíc za každé dítě pak bude samozřejmě náležet i jemu. Mimořádné navyšování Mimo pravidelné valorizace a nově zavedeného výchovného může vláda rozhodnout také o takzvané mimořádné valorizaci důchodů nebo o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodcům. Jde o případy, kdy se inflace takzvaně utrhne z řetězu a její nárůst by výrazným způsobem snížil možnosti seniorů. Věřme ale, že k takové situaci nedojde. Jsou i další možnosti Lidé, kteří pobírají důchod, a nejen oni, mohou mít problém již se samotným zajištěním základních životních potřeb jako je bydlení. Takovou situaci je pak možné řešit žádostí o příspěvek na bydlení. Žádost se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce a má na něj nárok každý, kdo zaplatí měsíčně za bydlení více než třetinu svých příjmů, a zároveň není překročen takzvaný normativní náklad. Příspěvků, o které je možné požádat, je ještě více, proto je dobré informovat se o vaší konkrétní situaci. Související články close Zvířata Psi, co rozradostní smutné stáří. Tato plemena jsou ideální společníci pro starší lidi video close Zdraví Dlouhověkost není zázrak. Neuvěříte, co radí lidé, kterým je už sto a více let Zdroje: extrafit.cz, www.penize.cz, www.mpsv.cz

