Někdy stačí jediná červená ponožka nebo fialové spodní prádlo a je problém. Nepříjemné překvapení, kdy se z pračky vytáhne obarvené bílé prádlo, nemusí nutně znamenat návštěvu obchodu za účelem pořízení bělidla. Existuje účinný trik, který vám může pomoci bez nutnosti použití speciální chemie.

Při praní se může stát mnoho nečekaných věcí a jedním z nich je i promíchání barev. Pokud jste někdy zjistili, že jste do pračky hodili barevné oblečení k bílým kusům, víte, že to může být frustrující. Místo, abyste sahali po komerčním bělidle, zkuste tento domácí trik, který vám může ušetřit peníze a přírodu. Zkuste bobkový list.



Video z YT kanálu Receptář prima nápadů jako inspirace, co dělat s obarveným prádlem:

Zdroj: Youtube

Ten samý bobkový list, který dodává vaší omáčce ten pravý šmrnc, má tajnou super schopnost vracet bílé oblečení k jeho původní čistotě. Žádné drsné chemikálie, žádné poškozování tkanin, žádné slzy nad zničeným oblečením.

Jak je to možné?

Tento trik využívá přirozených vlastností bobkového listu k odstranění nežádoucích barevných pigmentů z prádla. Proces začíná přivedením několika bobkových listů k varu. Ačkoli to může znít neobvykle, bobkový list obsahuje látky, které mají schopnost absorbovat barvy.

Postup je jednoduchý:

· Vložte několik bobkových listů do hrnce a přiveďte je k varu. Poté nechte louhovat alespoň 15 minut.

· Vložte obarvené prádlo do vhodné nádoby a zalijte ho připraveným odvarem. Nechte tekutinu zcela vychladnout a pak vyjměte oblečení.

· Do odvaru přidejte 4 balení prášku do pečiva a 2 polévkové lžíce jedlé sody. Důkladně promíchejte a znovu vložte prádlo do směsi.

· Oblečení ponechte ve směsi minimálně 2 hodiny, což umožní účinným látkám proniknout do vláken látky. Po uplynutí této doby oblečení opět vyperte v pračce. Výsledek bude překvapivý – vaše oblečení se vrátí k původní bílé barvě, aniž byste museli sáhnout po agresivních chemikáliích.



Celkově lze říct, že domácí trik na odstranění nechtěného zabarvení oblečení nám nabízí přírodní a účinnou alternativu k chemickým čistícím prostředkům. Využívá kombinaci bobkového listu, jedlé sody a prášku do pečiva, která má schopnost absorbovat a odstranit barvy z látek. Bobkový list přináší své čisticí vlastnosti, zatímco jedlá soda působí jako abrazivní čistič a zároveň neutralizuje nepříjemné pachy. Prášek do pečiva přidává svoji čistící sílu.



Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí, cenově dostupná a snadno dostupná pro každou domácnost. Oblečení se po aplikaci tohoto triku vrací k původní bílé barvě bez rizika vedlejších účinků nebo poškození látky. Vyzdvihuje se také využití jedlé sody, která hraje klíčovou roli v čištění, neutralizaci pachů a změkčení vody. Celkově jde o spolehlivý a ekonomicky výhodný postup pro každodenní problémy spojené s péčí o prádlo.

Zdroj: adbz.cz, genialne.pl