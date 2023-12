Chcete i na sváteční dny konce letošního roku vypadat stylově, sofistikovaně a o pár let mladší? Dejte na rady módní expertky a zvolte vhodné oblečení!

Vypadat stále krásně, svěže a mladě je touhou každé ženy. Nemusíte však kvůli tomu trávit spousty času v kosmetických salonech. Často se stačí jen obléknout do správných kousků oblečení, které vám nahodí naprosto dokonalou celkovou fazónu. A není nad rady a tipy zkušených odborníků, kteří si s módou umějí výborně poradit. Jak tedy vylepšit svůj sváteční outfit na sklonku roku 2023?

Na nápady na vánoční outfity se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Týnuš Třešničková:

Zdroj: Youtube

Konec roku je rušný

S vánočním časem a koncem roku se strhly nejen večírky s přáteli i kolegy, ale stejně tak se koná mnoho slavnostních rodinných setkání. A právě v těchto okamžicích by měla každá žena o svůj zjev pečovat o něco více a být doslova šikovně vynalézavá. Díky tomu se bude cítit skvěle a pocítí to i na svém sebevědomí, což se jí bude vracet od přítomné společnosti. A velice snadno toho lze docílit správnou volbou oblečení, které pak zafunguje lépe než kdejaký face-lift.

close info Profimedia zoom_in Módní expertka prozradila trik, jak udělat vánoční outfit oslnivější.

Tipy uznávané stylistky

Pokud patříte mezi ženy, které mají pocit, že ve chvíli slavnostní příležitosti nemají „co na sebe“, nezoufejte. Nejprve vždy řádně zkontrolujte svůj dosavadní šatník a pak teprve jednejte. Možná tam najdete kousky, o kterých jste už ani netušila a jsou stále poplatné době. A pokud ne, je potřeba si do šatníku pořídit model, který bude vždy po ruce.

Co radí módní a královská expertka na oblékání Miranda Holder? Své chytré a snadné tipy sdílí na svých sociálních sítích, kde také říká, že správný outfit funguje jako face-lift a dokáže omladit každého.

Slavnostní outfit pro každou příležitost

Najít perfektní oblečení pro vánoční období může být pro někoho složité, ale módní expertka a stylistka Miranda Holder ví, jak na to jednoduše a prakticky. „Jedná se o období roku, kdy všichni spěcháme a na oblečení zas tak moc nedbáme, ale zanedbávat bychom ho v žádném případě neměli.“

Na prvním místě pohodlí

Nikdo z nás nechce chvíle s blízkými prožívat v nepohodlném oblečení, které nám nesedí a je ve skříni už pár let. Stejně tak není každá žena ve zralém věku obětovat své nohy vysokým podpatkům. Důležité je vždy i při volbě slavnostního modelu myslet nato, aby byl pohodlný a dostatečně prodyšný. Možná se u vás oslavy konce roku lehce zvrtnou, budete tančit až do rána, a to by vám nepohodlné oblečení moc komfortu nedalo.

Džíny a halenka

Někdy je méně než více! Jestli zrovna neholdujete výstředním modelům, vsaďte na klasické džíny a dobře střiženou a zajímavou halenku, kterou lze doplnit jemnými šperky. Mladistvost vám dodají vkusné a elegantní sportovní boty, sako a větší kabelka. Zajímavým doplňkem může být i vhodně zvolená bižuterie a šátek kolem krku.

Odvážná elegance neškodí

Pokud jste troufalejší typ a nemáte obavy ze třpytivých a lesklých materiálů, je konec roku obdobím, kdy jsou nejvíce „in“. I zcela jednoduchý model vystřelí do výšin večerní diamantová kabelka, lakované střevíčky na nízkém podpatku, zajímavá brož, sponka ve vlasech nebo třpytivé punčocháče.

close info Shutterstock zoom_in Zvolit na konec roku 2023 střídmější nebo odvážnější model?

Společenské šaty

Pokud však neholdujete výrazným outfitům, vsaďte na klasiku a podtrhněte svou ženskost tak, že si oblečete šaty. Univerzální barvou je vždy černá, kterou lze zvýraznit zajímavými doplňky v podobě jednoduchého, ale výrazného šperku, slavnostní, avšak decentní kabelkou a něžnými večerními střevíčky. Nádech vánočního luxusu dodají materiály jako je samet, hedvábí a satén, které jsou zároveň velmi šik.

