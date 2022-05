Obývací pokoj: Rekonstrukce do 10 tisíc. Bez drahých nákupů a malování

Chtěli byste oživit a obnovit obývací pokoj, ale finanční možnosti vám rekonstrukci nedovolují? Nemusíte utrácet, a přece můžete z deseti tisíci vyčarovat v obýváku nové barvy i styly. Když je málo peněz, je potřeba trochu improvizace a hry s dekoracemi. Jak mít obyvák jako po rekonstrukci, ale levně?

Nový obývací pokoj i bez rekonstrukce

Máte-li jen málo peněz, rozhodně to neznamená, že musíte mít stejný obývák několik dekád. Rozhodněte se, jak a kde utratit těch pár tisíc, aby váš obývací pokoj prokoukl a zregeneroval i po mnoha létech používání. Jak na to? Nebojte se! I starší nábytek je in. Právě naopak, vypíchněte kousek, který má něco do sebe! Šmrncovní není jen nové! Kombinujte a přemisťujte.

Než se vrhnete na paletu různých kombinací a módních barev, pamatujte, že váš interiér může být klidně jednobarevný a jeho oživení dosáhnete jen drobnými barevnými doplňky, které celý prostor propojí a vypíchnou detaily.

Barvy v obývacím pokoji bez malování

Nechcete-li malovat, pak nemusíte, ale čisté stěny jsou rozhodně základ a na oko udělají vážně hodně. Pokud jste spokojeni s tím, co máte, můžete rozhodně stěny očistit, lišty či zapravení opravit. Koukněte také pod koberec! Možná tam najdete docela pěknou podlahu, která by se vám teď zamlouvala.

Barvy jistě pomohou cítít se jako v novém, ale jak je dostat do pokoje? Aby bylo v pokoji hodně nové barvy, nebudete potřebovat štětec. Můžete zvolit barevné závěsy nebo jiný bytový textil. Nebojte se experimentovat, je to vaše bydlení a vše je povoleno. Vzrušující barvy můžete přidat také pomocí doplňků. Anebo toužíte po vyrovnaném uklidňujícím a monotónním vzhledu? Není to nuda. Jestliže vás víc láká klid a osvobozující pocit harmonie, můžete místo do barev investovat do materiálů a tvarů.

Interiér probudí vzrušující vzory a bytový textil. Zdroj: Profimedia

Rekonstrukce nebo jen rošáda nábytku

Zvažte jiné rozmístění nábytku. I zdánlivě jednoduchá rošáda nábytku vykouzlí zcela novou atmosféru. Nebojte se kombinovat starší nábytek s novějším, případně také materiály či styly. Pelmel není zcela žádoucí, ale klidně můžete doplnit stávající starší nábytek o několik novějších prvků. Inspirujte se, prohlédněte si časopisy a nákupní katalogy. Zjistěte, co se vám líbí a co by vám dělalo radost.

Samozřejmě i rozmístění nábytku v obyváku je limitováno vstupem do místnosti, okny či průchodem do jiného pokoje. Pamatujte, že nábytek nemusí být od zdi ke zdi. Pokud si můžete dovolit vzdušnost a minimalismus, vyzkoušejte, jak se vám v něm bude žít.

Doplňky jsou levné a obývací pokoj oživí

Velkou změnou jsou i drobné detaily jako nožky k nábytku, úchytky na skříňkách nebo také osvětlení. Než se vrhnete na nákup nových doplňků, zvažte upcyklaci. Úchytky, ale i dvířka či rámy obrazů lze natřít. Záclony zkrátit. Přemístění i jednoduché police či širokého rámu na uložení knih a drobností mohou zcela změnit vzhled vašeho pokoje. Velkou změnou je také instalace zrcadla, které navíc působí zajímavě i opticky. I rostliny hrají roli v interiéru, nemusíte mít hned džungli, i jediný kousek zeleně se může stát nádherným solitérem.

Samozřejmě pokud máte pár korun na doplňky, pak i malé oživění polštáři či dekoracemi na stěnu je velmi vítané, ale ne vždy nutné. Kolik polštářů skutečně na sedačce potřebujete? Za peníze většinou nakupujeme stále víc, přitom změna a nový šmrnc může klidně spočívat v jednoduchosti.

I rostliny a dekorativní květináče změní styl pokoje. Zdroj: Profimedia