Říká se, že šaty dělají člověka. A každý národ si ve svém šatníku potrpí na jiné svršky. Zatímco Francouzi a Belgičani nedají dopustit na džíny, Italové se vyžívají v teplých svetřících. Poláci milují praktické kalhoty. A my Češi? Nedáme ránu bez klasických triček. Jsou praktické, pohodlné a mají minimum cingrlátek. Jste také milovník nebo milovnice triček?

Mistři skvrn

Podle statistik my v české kotlině pereme 91 % věcí v pračce a ručnímu praní vůbec moc nedáváme. Zato jsme ale oproti jiným národům mistři na likvidaci skvrn. Zatímco v západní Evropě flekaté svršky okamžitě vyhazují, v Čechách si s nimi „pohrajeme“.

Ať už pomocí chemie, mýdla jelen nebo „babských rad“, které doporučují různé druhy domácích „zmizíků“ na skvrny, včetně jedlé sody, soli nebo octa. Poslední zmíněná položka domácích špajzek je právě pro praní prádla unikátní. Proč?

Ocet zlepší kvalitu prádla

Ocet má při praní prádla hned několik výhod. Za prvé: funguje jako změkčovač prádla. Proto, když přidáte půl hrnku této tekutiny do posledního máchání, vaše prádlo bude měkčí a příjemnější na dotek. Navíc nebude zapáchat, protože ocet je přírodním „lapačem pachů“ jako je třeba pot nebo cigaretový kouř. A do třetice: S octovou podporou vaše barevné svršky neztratí svou šťavnatost a neoperou se. A to je dobrá zpráva!

Výhoda i pro pračku

Pokud budete přidávat ocet do praní, prospěje to nejen vašemu prádlu, ale i samotné pračce. Podle odborníků má ocet nejen očistné, ale i dezinfekční účinky. Pokud tedy potřebujete trochu „provětrat“ a vyčistit svůj milovaný spotřebič, nalijte přímo do bubnu dva hrnky octa. Poté nastavte nejvyšší teplotu a nejdelší program. A pak pusťte pračku naprázdno. Za chvíli bude skoro jako nová.

Pozor na procenta!

Na to, aby tyto „prací hrátky“ byly efektivní, je potřeba použít ocet s koncentrací 10 % kyseliny octové. Proto se při nákupu octa na to soustřeďte, abyste pak nebyli zklamaní. V potravinářství se využívají octy s různou koncentrací - od 4 - 15 %. Tak pozor na to!

