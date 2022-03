3 smrtelné hříchy při pěstování orchidejí: Nedopouštíte se jich také?

Orchideje jsou tak krásné a křehké. Většina z nás jim chce jen dopřát co možná nejlepší podmínky, aby tyto exotické krásky nádherně kvetly. Jakých chyb se pěstitelé nejčastěji dopouštějí? Neděláte tyto chyby v péči o orchideje také?

Zdroje: www.justaddiceorchids.com, www.dumazahrada.cz

Nejčastější chybou v pěstování je moc vody

Každá květina potřebuje specifické podmínky a u orchidejí se může zdát, že jsou to citlivky se speciálními požadavky. Ale není to tak docela pravda. Zabijákem orchidejí a chybou číslo jedna je přemíra zálivky. Navíc to neplatí jen u orchidejí. Skutečně chceme rostlinám dopřát tolik vody, že je topíme. Všimněte si, že orchideje jsou pěstované nejčastěji v průsvitných kontejnerech. Není to jen pro ozdobu, ale pro možnost sledovat stav kořenů. Jsou totiž citlivé na zahnívání a orchidej jako taková nemá ráda příliš mnoho vody. Miluje vlhkost, ale ne neustálý přísun vláhy. Na to, jak zalévat správně orchideje, je spousta tipů. Nejdůležitější je nechat vodu odtéct a nenechávat květináč s plným talířkem vody pod ním. Chcete-li skutečně prospět orchideji, pak ji můžete rosit rozprašovačem.

Jak správně zalévat orchideje? Zdroj: Profimedia

Pěstujete orchideje v dobré zemině?

Orchidej není náročná na půdu. Naopak, vlastně ji téměř nepotřebuje. Orchidejí je veliké množství druhů, které rostou jak u nás ve volné přírodě, tak v pouštních oblastech až po typické deštné pralesy. Nicméně klasické orchideje prodávané u nás jsou absolutně nenáročné. Jde především o epifytické druhy, které v místě původu rostou v ohbí větví jiných stromů. Mezi organickými zbytky listů, mechů a dalších rostlinných částí je jim nejlépe. Proto je obsah květináče docela jiný, než jsme zvyklí u ostatních rostlin. Neexperimentujte a dejte orchideji to, co má ráda. Jednoduše kupte speciální substrát. Ten je ideální směsí různých druhů kůry, kokosových vláken a dřevěného uhlí. Je vzdušný, lehký a nesavý, přesně takový, jak to má orchidej ráda.

Chybou je vystavit orchidej slunci

Ve škole nás naučili, že rostliny potřebují vodu, živiny a slunce. Zdá se, že orchideje chtějí jen minimum těchto nezbytností. Také přímé sluneční paprsky je mohou poškodit. Typické tropické orchideje pocházejí z míst, kam proniká jen minimum slunečního svitu. Neznamená to, že jsou vhodné do stínu, ale potřebují světlo rozptýlené, nepřímé a ne příliš intenzivní. Nebojte se umístit orchidej kousek dál od okna nebo za světlý závěs.

Orchideje jsou téměř nejoblíbenější rostliny. Zdroj: Profimedia