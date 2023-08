Požár v Česku zabije ročně stovky lidí: 5 snadných kroků, jak ochránit domácnost

Málokdo si uvědomuje, jak snadné je založit požár v bytě. Stačí chvilka nepozornosti a rázem můžete přijít o všechen majetek, v horším případě i o život. Nedovolte, aby se to stalo právě vám! Snižte riziko požáru jednoduchými kroky, které vás skoro nic nestojí.

Stoprocentní jistotu, že nedojde k požáru v domě, nebudete mít nikdy. Můžete ji však zvýšit určitými zvyklostmi a požárními ochranami, které pomůžou zamezit vzniku ohně a jeho následnému šíření. Nejčastějším zaviněním požáru v domácnosti je neopatrnost při kouření. Stejně tak nebezpečná může být i nedbalost při vaření. Chovejte se při manipulaci s ohněm zodpovědně, vyhraďte si na to čas, a hlavně nikam nespěchejte.

Podívejte se na poučné video, jak snadno a rychle může požár vzniknout v domácnosti:

Nehaste olej vodou

Vysoké riziko vzniku požáru představují především elektrické a plynové spotřebiče, od kterých stačí na chvilku odejít a oheň, jak se říká, může být až na střeše. Častým milníkem je také hašení vzníceného oleje vodou. V takovém případě se oheň velmi rychle rozšíří a může vám tak způsobit ošklivé popáleniny. Raději sáhněte po poklici, která zamezí přístupu čerstvého vzduchu a oheň tak spolehlivě uhasí. Po skončení vaření se také vždy ujistěte, že je vše vypnuté.

Utěrky a chňapky u plotny

Další zásadou, kterou byste neměli podceňovat, je ponechávání utěrek a kuchyňských chňapek daleko od horké plotny. Stejně tak nenechávejte ani sušit prádlo v blízkosti krbových kamen nebo kotle. Sálající teplo snadno vznítí látku, která se nachází kousek od zdroje. Pozor by si měli dát rovněž kuřáci, jelikož by se v místnosti kouřit vůbec nemělo. Cigaretu také vždy típněte pouze do nehořlavých nádob.

Horké hrnce a pánve pokládejte pouze na nehořlavé desky. Zdroj: Profimedia

Nenechávejte je bez dozoru

Jistě už jste slyšeli, že někdo nechal bez dozoru spotřebič a kvůli tomu vyhořel celý byt, ne-li dům. Bohužel taková skutečnost se může stát opravdu každému z nás. Nikdy proto neodcházejte od zapnuté žehličky, trouby či sporáku, zapálené svíčky a dalších věcí, které mohou způsobit požár. S ohněm nenechávejte o samotě ani malé děti a domácí mazlíčky.

Detektory a ochranné pomůcky

Chránit svou domácnost proti požáru můžete hned několika věcnými prostředky, které upozorní na případný kouř či plyny, zpomalí postup ohně či zmírní jeho ničivé následky. V domě by proto neměl chybět hasicí přístroj, požární hlásič i protipožární dveře v rizikovějších místnostech, jako jsou kuchyň, kotelna a garáž.

Požární hlásič hlídá, i když spíte. Zdroj: Shutterstock.com / r.classen

Pravidelné kontroly

Důležitou podmínkou správné funkčnosti elektrických požárních chráničů při vzniku ohně jsou pravidelné kontroly. Totéž platí i o revizích topidel a komína. Správná údržba zajistí nejen dlouhou životnost, ale také sníží riziko vzniku ohně.

Zdroje: ceskestavby.cz, dumazahrada.cz, vseprobydleni.cz