Vlastně nezáleží na tom, jestli letos přijde velký sníh nebo silné mrazy. Déšť a vlhko dokážou udělat podobnou paseku. Nábytek, který vyloženě neuklízíte pod střechu, bazén nebo třeba venkovní kuchyni byste měli na nesezonní měsíce ošetřit v každém případě.

Sezona venkovních aktivit pomalu končí a vy se možná ptáte, jak nejlépe připravit vybavení zahrady na zimu. Zazimování přitom není jen otázkou estetiky, ale především ochrany věcí i vaší peněženky.

„Správným zazimováním zabráníte poškození mrazem i tvorbě řas a usazenin, které by mohly vést k nákladným opravám. Navíc prodloužíte životnost všech komponentů a zajistíte, že bude zařízení připravené k použití hned na jaře,” říká Martin Knotek z firmy, která vyrábí vířivé vany.

Začněte čištěním

I když posledních pár týdnů pršelo a na lavicích a židlích jste neseděli už měsíc. I když stůl příště použijete až v dubnu. Nejdřív ze všeho zkrátka veškerý nábytek, který bude zůstávat venku (ale to samé platí i pro ten, který budete někam uklízet), pečlivě očistěte. Vyberte si pěkný den nebo víkend, použijte slabší roztok čisticího prostředku a co půjde, to ovapkujte, ať si ušetříte práci.

To samé pak platí i pro domácí wellness včetně bazénu a vířivky. S nimi si vezměte na pomoc nejlépe speciální čističe, a dále pak kartáček, nebo spíš jemnější náčiní, jako jsou houbičky a hadříky, abyste nic nepoškrábali nebo neponičili.

Nutné opravy

Čisté vybavení si pečlivě prohlédněte, a ještě než přijde zima, opravte všechno, co bude potřeba. Oloupaný lak, odřené rohy či uvolněné vruty. Zašroubujte a znovu přibijte všechno, co je potřeba. Dřevěný nábytek právě teď znovu natřete lazurou nebo napusťte ochranným olejem.

Před zimou to totiž potřebuje ještě víc než přes sezonou. A to samé platí pro kovové části i celé kusy. Když se zimní vlhkost dostane k neošetřeným částem, mohou zbytečně začít reznout nebo hnít a na jaře bude s jejich opravou mnohem víc práce.

close info Ingo Bartussek / Shutterstock zoom_in S drobnými opravami nečekejte do jara

Pryč s vodou

Ještě před zimou byste taky měli vypustit vodu z bazénu, vířivky nebo domácího wellness, případně ze zahradní sprchy. Později by totiž mohla zmrznout a poškodit technologii nebo i samotnou konstrukci. Vířivku vypusťte komplet, v bazénu byste měli hladinu vody snížit pod úroveň trysek a skimmeru, tedy místa odtoku vody.

Nakonec do vody nalijte takzvaně zimní chemii, tedy přípravek, který zabrání růstu řas. Pak vše samozřejmě důkladně vyčistěte, a pokud najdete jakékoli poškození, objednejte si odborný servis. Tomu ostatně můžete svěřit i celou posezonní údržbu, pokud vám na ni nezbývá chuť nebo čas.

Pokud máte například na terase vířivku vhodnou i pro zimní provoz, můžete ji samozřejmě používat dál. Přesto je dobré ji na podzim vypustit, vyčistit a provést celkovou údržbu. Pak ji pečlivě zakryjte termokrytem a nezapomeňte během chladných měsíců hlídat hladinu vody a udržovat čistotu.

close info Virrage Images / Shutterstock zoom_in Vířivky je nutné po letní sezóně správně zazimovat

Technika v bezpečí

Nezapomeňte na ochranu technických částí vířivky, jako jsou čerpadla, filtry a trysky. Jednotlivé komponenty musejí být vypuštěné, vodu z nich vysajte vhodným vysavačem. Uskladněte je pak nejlépe někde v teple a suchu, prodloužíte tím jejich životnost. Na stejném místě uschovejte i příslušenství bazénů a vířivek, třeba plováky nebo chemii.

Schované je chráněné

Všechno je čisté, suché a opravené? Pokud to jde, schovejte to před povětrnostními vlivy i mrazem pod nějaký kryt. K bazénu nebo vířivce nejspíš máte plachtu už od výrobce. Kdybyste ale chtěli, můžete ji nahradit dobrým termokrytem, který v kombinaci se správným bazénem nebo vířivkou umožňuje i celoroční provoz.

close info lovemydesigns / Shutterstock zoom_in Spodní částí může ke grilu vnikat během zimy vlhkost

Dobrý kryt se ale vyplatí pořídit i pro nábytek nebo třeba gril, který neplánujete přes zimu používat. Můžete je samozřejmě přikrýt obyčejnou plachtou. Musíte jen počítat s tím, že v tu chvíli není daná věc chráněná zespodu a pod plachtu tak může vnikat vlhkost.

Běžně, nejenom od výrobců, už proto koupíte speciální obaly a kryty na zahradní nábytek. Ty mívají například zateplené švy a větrací otvory. Díky tomu jsou pak věci chráněné a připravené k použití hned, jakmile začne zase svítit sluníčko.