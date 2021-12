Je těžší je zabít než se o ně starat! Tyhle pokojovky prostě neumoříte.

Chcete mít svůj interiér plný zeleně a máte dojem, že byste se o rostliny nezvládli dostatečně postarat? Žádné obavy a hurá do toho! Pořiďte si odolné pokojové květiny, které skoro nic nepotřebují a přežijí téměř všechno.

Patříte mezi ty, kterým doma uhyne i kaktus? Nebo jen nemáte jistotu, jestli se o kytky dokážete dostatečně postarat? Buďte v klidu. Máme pro vás tipy na květiny, které zútulní váš byt a jsou na pěstování naprosto nenáročné.

Rostliny s minimálními nároky na péči

Některé pokojové květiny jsou tak samostatné, že vám odpustí mnohé pěstitelské chyby, takže buďte bez obav. Pokud je třeba zapomenete nějakou dobu správně zalévat, anebo je naopak přelijete, nic tak strašného se neděje a dá se to napravit. Jen mějte na paměti, že neexistuje květina, která by byla absolutně nezničitelná. Pravdou je, že každá rostlina potřebuje mít alespoň minimální podmínky nutné k přežití. Ty nenáročné se vám i za to málo odmění krásnou dekorační podobou a u některých se dočkáte i květů.

Lopatkovec (Spathiphyllum)

Snad vůbec nejméně náročnou rostlinou do bytu je právě lopatkovec. Lidově se nazývá „toulcovka“ a je to velmi efektní rostlina se svěže zelenými listy špičatého tvaru a dekorativního charakteru. Mezi sytě zelenými listy se objevují poměrně početná květenství neobvyklého tvaru toulce. Miluje teplo, ale v létě mu dopřejte polostín. Hodí se tedy třeba i do koupelny. Přímé sluneční záření listy poškozuje.

Lopatkovec (Spathiphyllum) Zdroj: profimedia.cz

V zimě mu naopak prospěje dostatek světla. Nepotřebuje příliš častou zálivkou, ale nikdy nedopusťte, aby substrát úplně vyschl. Lopatkovci vyhovuje vysoká vzdušná vlhkost, proto můžete listy rosit. Nikdy ale nestříkejte na květy, začaly by hnít. Aby však byla rostlina stále v dobré kondici, je nutné, jakmile začne odkvétat, květenství odstranit. Pokud dodržíte tuhle jedinou podmínku, můžete se těšit z krásné kvetoucí rostliny po celý rok.

Aloe vera

Tahle atraktivní, suchomilná sukulentní rostlina je další z absolutně nenáročných pokojových rostlin. Pěstování aloe vera opravdu nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. Stálezelená pouštní rostlinka je zvyklá na sucho, takže vydrží i několik dní bez zalévání a jiné další údržby. Je tvořena přízemní růžicí dlouhých dužnatých a na okraji řídce ostnitých listů, které ukrývají pod silnou pokožkou zásobu blahodárného rostlinného gelu.

Aloe vera Zdroj: profimedia.cz

Takže máte doma po ruce i skvělý léčebný prostředek, který se používá na hojení drobných poranění a spálenin. Aloe prahne po světle a vyžaduje dostatečné množství přímých slunečních paprsků, proto jí dopřejte místo, kam dosáhne plné slunce. Nejlepší je umístit ji na okno směřující na jih. Dopřejte jí písčitou a dobře propustnou půdu. Stejně jako jiné sukulenty, nepotřebuje moc vláhy a není na škodu ji vždy nechat vyschnout. Dejte si však pozor na převlhčení.

Zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia)

Další tropická sukulentní vytrvalá rostlina, která pochází z afrického kontinentu. Zcela určitě ji ocení pěstitelé začátečníci, protože toho opravdu moc nepotřebuje. Je vhodná pro všechny zaneprázdněné pečovatele, kteří zapomínají občas zalévat, protože její podzemní hlízy jsou takovou malou zásobovací cisternou vody. Navíc je neobyčejně atraktivní.

Zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia) Zdroj: profimedia.cz

Z krátkého podzemního oddenku vyrůstají dužnaté zpeřené listy. Nepotřebuje ani moc světla, můžete ji tedy umístit i na tmavé místo. Jen pozor, květina je citlivá na nízké teploty a průvan. Při přiměřené péči se můžete dočkat i nenápadných zelených květů.

Tchýnin jazyk (Sansevieria)

Tato rostlina je mezi nenáročnými opravdovou favoritkou. Bude vám dobře prospívat téměř všude, a jestliže třeba odjedete na dovolenou, nebude to pro tuto rostlinu žádnou překážkou ani důvodem k uhynutí. A kromě toho je tato květina velmi dekorativní. Její ozdobné listy mají často světlé skvrny nebo příčné pásky, často žlutě lemované. Každý druh vypadá jinak a je různé velikosti, takže nabízí široké uplatnění.

Tchýnin jazyk (Sansevieria) Zdroj: profimedia.cz

Přestože tchýnin jazyk miluje slunná až polostinná stanoviště, snese i tmavší kouty, jen kresby na listech nebudou tak výrazné. Zálivku potřebuje od jara do podzimu jen mírnou. Mezi jednotlivým zaléváním má substrát slabě vyschnout. Nevadí jí ani suchý vzduch a může růst i jako hydroponická rostlina. Jediné, co nesnáší, je náhlé přemísťování nebo přelití.

