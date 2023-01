Proč byste měli mít na odpadkovém koši dřevěný kolíček. Jednoduše geniální trik

Pokud si chcete ušetřit přehrabování se v odpadcích nebo vás obtěžuje jejich zápach, pak stačí, když si pořídíte dřevěný kolíček a budete se řídit následujícími radami. Budete překvapeni, jak zásadní roli může kolíček hrát na vašem pytli na odpadky.

Dřevěným kolíčkem na prádlo můžete upevnit pytel na odpadky ke koši, aby vám při házení těžších věcí nesklouzával dolů. Když to neuděláte, kraje se vám budou neustále odlepovat a pytel se bude sunout více a více dolů.

Pytle v koši už vám sklouzávat nemusejí Zdroj: Shutterstock

Konec sklouzávání pytle na odpadky v koši

Vše skončí tím, že se odpadky a zbytky jídla dostanou mimo pytel a vy pak budete muset sahat do koše, abyste je dali zpět, a ještě koš pořádně umýt, aby nezapáchal. Komu by se ale tohle chtělo absolvovat, když stačí použít několik dřevěných kolíčků, dát dva na protilehlé strany a budete mít vystaráno. Je to tak snadné, ale přitom tak geniální!

Na kolíček kápněte svůj oblíbený esenciální olej Zdroj: Chamille White / Shutterstock

Zbavte se nepříjemného zápachu odpadků

To ale není všechno. Kolíček může mít i další skvělý význam pro zmírnění nepříjemného zápachu odpadků. Vezměte svůj oblíbený esenciální olej a kápněte pár kapek na kolíček. Ten připevněte k pytli a kromě toho, že vám bude držet pytel na odpadky, kolíček bude postupně uvolňovat vůni esenciálního oleje, a váš koš tak bude příjemně vonět, a ne zapáchat po odpadcích a zbytcích od jídla.

