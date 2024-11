Říká se, můj dům, můj hrad… Pokud chcete, aby váš příbytek vypadal hezky a vkusně, měli byste se vyvarovat těchto detailů.

Jistě, člověk není milionář a ne každý z nás má na to, aby si kupoval drahý nábytek a doplňky. Nicméně, i s málem peněz si můžete zařídit svůj byt vkusně a příjemně. Podle designérů je ale potřeba se vyvarovat některých (zlo)zvyků, které jsou součástí spousty českých bytů. A o co se konkrétně jedná?

Autor videa, Reinard Lowell, vám poradí co dělat, aby váš domov nebypadal jako ze secondhandu. Více na kanále YouTube.com

Zdroj: Youtube

Sošky a sarapatičky

Každá dekorace má jednoduchý úkol – zdobit! Pokud ale máte doma poličky plné sošek, miniaturek a všelijakých cetek, mohou působit spíše jako výloha z vetešnictví. „Je to podobné, jak když máte prstýnky na ruce. Jeden, dva hezky vyniknou, ale jakmile máte přeprstýnkováno, je z toho jeden velký chaos,“ vysvětluje designérka a má pravdu.

Lepší řešení: Řiďte se pořekadlem, že méně je více. Nezapomeňte, že předměty nejenom, že zaplní prostor, ale také se na ně vydatně práší. Pro vás to znamená zbytečnou práci navíc, a to nechcete. Pokud bazírujete na pár soškách z rodinného dědictví, dejte si je do vitríny za sklo, kde se nebudou tolik špinit.

Přemíra polštářů na pohovce

Polštáře samy o sobě vytváří pocit pohodlí a luxusu. Ovšem, když je jimi posetá celá pohovka a není si kam sednout, je to už jiná… Z polštářů se stává nepřítel, který zabírá místo, které by mělo patřit vám nebo návštěvám.

Lepší řešení: Dejte si na pohovku pár polštářků různých velikostí, které vytvoří pocit oázy pohodlí. „V moderním designu se používá lichý počet polštářů, tedy je na vás, jestli využijete tři nebo pět kousků,“ doporučuje odbornice.

Sázka na nábytkovou sestavu

Jistě, nábytková stěna či jiné „nábytkové soupravy“ působí prakticky, nicméně v prostoru monstrózně a nudně. Proto si občas můžete v takto vybaveném pokoji připadat jako v kanceláři…

Lepší řešení: „Najděte si svůj designový styl a podle něj volte barvy a materiály. Solitérní kousky nábytku působí mnohem svěžejším dojmem než jednotná sestava z výrobní linky!“ říká designérka a jedním dechem dodává, že je dobré zkombinovat kousky z domova s bazarovými poklady a nějakou tou designovkou. Ideálním stylem pro takové pokusy je třeba eklektismus.

Přemíra barev

Váš domov by měl působit harmonickým dojmem, proto byste to neměli přehánět s jeho barevností. Každá barva v prostoru působí jinak. „Tmavé barvy patří pouze do větších místností, ale spíše na větší plochy jako je podlaha. U menších pokojů jde spíše o doplňky nebo jednotlivé kousky nábytku. Vždycky záleží na množství denního světla,“ varuje odbornice. Interiéry s větším množstvím tmavých nebo výrazných barev tak podle ní mohou působit zbytečně ponuře a rušivě.

Lepší řešení: Stanovte si v interiéru tři základní barvy. Jednu neutrální (která by měla být dominantní) a zaujímat 60 % barevné plochy bytu. Pak dvě doplňkové. Druhý odstín v pořadí by měl doplňovat základní odstín ve 30 % a třetí jen v 10 %. Pokud milujete výraznější interiér, vsaďte na kontrastní barvy. Nezapomeňte ale také na to, že světlé barvy prostor opticky zvětšují a tmavé naopak smršťují. Stejně tak je to i se vzory.

close info Profimedia zoom_in Barvy a tvary vnáší do interiéru určitý náboj. Nemělo by jich být ale příliš mnoho.

Prošlé trendy

Spousta lidí si svůj domov zařídí v nějakém moderním stylu a pak už v něm přebívají. Jenže trendy se rok od roku mění a co bylo „in“ před dvaceti lety, dneska působí omšele a zastarale.

Lepší řešení: Vyměňte staré kousky z let minulých za neutrální doplňky, které nepodléhají žádným trendům a ani času. Vsaďte na přírodní odstíny, materiály a jednoduché tvary.

