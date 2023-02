Škrábat námrazu na předním skle auta už nemusíte. Pomůžou věci ze špajzu

Přijít ráno k zmrzlému autu je za trest. Obzvlášť, když námraza na oknech je tak silná, že nejde jen tak oškrábat. Co vám ulehčí práci?

Když mrzne, tak pořádně. Led obalí všechno – stromy, chodníky, ale i auta, která tiše parkují na ulici. Pokud je jedno z nich vaše, máte se ráno na co těšit. Cesta do práce se totiž natáhne o povinné čištění a rozmrazování předního skla. Řidiči si na tenhle „zimní folklór“ musí zvyknout. Pokud patříte mezi ně, je tady pár zlepšováků, který vám souboj s namrzlými okny usnadní. Které to jsou?

Zlepšováky proti námraze na autě

Zamrzlá okna u auta vyřešíte i díky těmto tipům na videu:

Studená voda

Pokud není námraza na skle auta moc silná, pomůže vám, když polijete okno studenou vodou o teplotě maximálně 20 °C. Určitě se nezkoušejte ledu zbavit pomocí teplé nebo horké vody. Námraza by samozřejmě povolila, ale sklo by takový teplotní šok nemuselo vydrže! A vás by to celé přišlo zbytečně draho.

Škrábání námrazy z čelního skla auta zabere spoustu času. Zdroj: Profimedia

Ocet

Ten, kdo vymyslel ocet, by měl dostat Nobelovu cenu. Tahle levná kuchyňská surovina totiž zastane spoustu práce nejen v kuchyni. Hospodyňky používají ocet i na úklid, přepírání skvrn nebo jako přírodní leštičku oken. Podle zkušenějších řidičů dokáže ocet i pomoci s námrazou. Stačí, když smícháte ocet a vodu v poměru 3 : 1. Pak tento octový roztok nalijete do rozprašovače, postříkáte jím zamrzlá skla a uvidíte, jak led rychle povolí.

Ocet patří mezi přírodní rozmrazovače. Zdroj: Profimedia

Líh

Máte doma líh? Pak ho určitě využijte, protože lepší rozmrazovač byste těžko hledali. Jak na to? Smíchejte líh s vodou v poměru 2 : 1. Nalijte ho do rozprašovače a dopřejte svému čelnímu sklu malý déšť. Chvíli počkejte a pak už jen dočistěte zbytky ledu škrabkou.

Pozor! Časté používání lihu může narušit lak. Proto ho používejte střídmě a ujistěte se, že přípravek stříkáte pouze na sklo auta.

Líh námrazu uvolní. Zdroj: Profimedia

Co vám ještě pomůže?

Dorazili jste ke zmrzlému autu a nemáte po ruce škrabku na sklo? Nevadí, můžete místo ní použít kreditní kartu.

Aby vám okna nezamrzala, přikryjte je večer kartonem, bublinkovou folií nebo speciální alufolií, která na tenhle problém funguje nejlépe.

Zamrzá vám okno zevnitř? Snažte se odbourat vlhkost uvnitř auta. Pomůže vám například ponožka, kterou jste předtím naplnili podestýlkou z kočičích záchodů. Jde o materiál, který na sebe váže vodu a přebytečnou vlhkost uvnitř auta vstřebá.

Vyzkoušejte tekuté stěrače. Jde o speciální přípravek na údržbu čelního skla. Jeho předností je, že odpuzuje vodu, takže pokud vám zamrznou okna, vrstvička ledu půjde snadno dolů. Aby přípravek dobře fungoval, důležitá je jeho aplikace, která může být pouze na důkladně očištěná, vyleštěná a odmaštěná okna.

