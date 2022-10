Proč naše babičky přetíraly skla oken vanilkovým pudinkem: Výsledek vás ohromí

Před Vánoci nás čeká "oblíbené" mytí oken, takže je čas se připravit. Jistě existuje celá řada triků, které slibují umytí oken téměř bez práce, ale ne každý funguje. My vám však představíme ty léty prověřené!

Existuje celá řada babských rad, jak vyčistit okna za pár chvil a beze šmouh. Leštění oken totiž patří právě mezi nenáviděné činnosti, protože sluneční paprsky vždy odhalí každou nedokonalost.

Ocet je pomocník z hlediska celé řady domácích prací. Nejinak je tomu i u mytí oken. Tenhle přírodní produkt prostě funguje, a to i na hodně špinavá okna. Nalijte si ho do rozprašovače a nastříkejte přímo na sklo. Druhá možnost je nalít ho do kyblíku s vodou na mytí oken. Ocet okna odmastí a budou se lesknout.

Ocet vyleští okna i dřez. Zdroj: Shuttesrstock

Skvělými pomocníky jsou ocet, vanilkový pudink i čpavek

Další vychytávkou na vyleštění oken je kukuřičný škrob, který lze nahradit klidně i vanilkovým pudinkem. Ten lze použít i na zrcadla či skleněný nábytek. Roztok si připravíte tak, že rozmícháte 50 gramů škrobu v pěti litrech teplé vody. Skla omyjte, nechte oschnout a přeleštěte hadříkem.

Vhod může přijít i čpavek, který sice nevoní, ale dokonale odmašťuje. Úklid tudíž urychlíte a zbyde vám více času na jiné radovánky. Čpavek má navíc schopnost na sebe vázat tuk, tudíž pohlcuje i dým z cigaret, který se na oknech a rámech usazuje. Čpavkovou vodu si připravíte z osmi lžic vodového roztoku čpavku a čtyř litrů vlažné vody.

Čistá okna jsou vizitkou každé domácnosti. Zdroj: profimedia.cz

Čas vám ušetří i správná stěrka a utěrky z mikrovlákna

Mnoho času vám ušetří i stěrka, kterou když umíte používat, využijete na sto procent. Vyhnete se totiž následnému leštění a budete se moci přesunout rovnou do kroku dolešťování, na který stačí obyčejné noviny. Když je nemáte, papírové utěrky udělají stejnou práci. Pokud však chcete lesk jako blesk, investujte do utěrek z mikrovlákna.

Krouživými pohyby sklo vysušte a zbavte šmouh. V této fázi je skvělý přípravek z alkoholu, ten okna vyleští také dokonale.

