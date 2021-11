Táhne oknem? Jak to zastavit, zvýšit teplotu v místnosti a ušetřit za topení

Když v zimě přijde člověk vymrzlý domů, je nádherná především při pohledu z okna a s teplým čajem v ruce. A aby vám bylo příjemně, potřebujete teplý a vytopený byt. Zdá se vám, že k vám domů oknem táhne? Pojďte s tím rychle něco udělat.

Teplota venku neúprosně klesá. A přestože začala topná sezóna, je u vás chladněji, než by mělo být? Většinou teplo zbytečně utíká nesprávně utěsněnými okny a dveřmi. A když už v zimě platíte za topení, bylo by fajn, mít doma příjemné teplo. Naštěstí je k dispozici pár jednoduchých a dobrých triků, které můžete vyzkoušet.

Začněte čistými okny

Když už se budete okny zabývat, není od věci je „hodit do gala“. Je to prostě dobrý základ. Na mytí oken má každý svou oblíbenou metodu, takže si zvolte tu nejefektivnější pro vás i pro okna. Jen nezapomeňte, že kdyby bylo v den mytí oken mrazivo, nepoužívejte horkou vodu, okna by mohla snadno prasknout. Samozřejmě také nepoužívejte příliš silné čisticí prostředky a ani hrubé hadry či kartáče, okna byste si mohli zbytečně poškrábat.

Některé typy starších oken je potřeba vylepit izolační páskou s molitanem. Zdroj: profimedia.cz

Zkontrolujte okenní kování

Jedná se o všechny kovové díly na okenním křídle a rámu. Ptáte se jak? Je to zcela banální. Vezměte si k ruce silikonový olej, který si můžete pořídit v obchodech pro kutily, na internetu, nebo v drogeriích. Olejem potřete všechny pohyblivé části kování, táhla i čepy. Určitě kápněte i do otvorů označených na boku samotného okenního křídla. Kdybyste náhodou měli pocit, že se na okně něco uvolnilo, neděste se, nemusíte hned volat opraváře. Bude stačit uvolněnou část utáhnout pomocí vhodného klíče. A máte hotovo. Současná moderní okna mají většinou na rámu speciální čepy ve tvaru hříbku, které mají schopnost automaticky se vytáhnout či zatáhnout podle venkovního počasí. Reaguje na zimu a na teplo. Tato skvělá vychytávka vám zajistí, že zavřené okno bude dokonale těsnit.

Máte dřevěná okna?

Klasická dřevěná okna je dobré před zimou ošetřit odpovídajícím balzámem na dřevo. O výběru nejvhodnějšího balzámu se poraďte s výrobcem vašich oken. Nanášení provádějte vždy na suchá a čistá okna a při teplotách, které jsou doporučeny na obalu.

Izolační páska zachrání starý typ oken

Některé typy starších oken je potřeba vylepit izolační páskou s molitanem. Opět nejde o nic složitého. Oblepte styčné plochy okenních křídel, zabráníte tak pronikání chladného vzduchu dovnitř a zároveň i úniku tepla ven. Sice jde o krátkodobé řešení, oproti kování, ale službu jistě udělá. Pásku je dobré využít i na vchodové dveře do bytu, a to především ve spodní části u prahu.

Využijte pevné a neprodyšné látky

Tuto vychytávku znaly už naše babičky. Jednoduše udělejte v šíři oken ruličku ze zvolené látky a položte ji na vnitřní parapety oken. V případě, že ve spodních částech oken táhne, látky budou jistou zábranou, aby vám do bytu plně nepronikl. A když budete dostatečně kreativní, ještě si vyrobíte krásný estetický doplněk vaší domácnosti, který vám bude ladit například s polštáři či koberečkem v pokoji.

Vaše místnosti skvěle zateplí i závěs, který by měl být stejně tak z pevné tkaniny. Zdroj: profimedia.cz

Teplé závěsy

Vaše místnosti skvěle zateplí i závěs, který by měl být stejně tak z pevné tkaniny. Aby vám od oken netáhlo, měl by být dlouhý až na zem. Chcete, aby vypadaly luxusně? Stačí mít nejen zajímavou garnýž, ale dejte ji co nejvíce ke stropu, protože závěsy, které se táhnou od stropu až k zemi působí exluzivněji. A bonus navíc? Udělají vám skvělou izolaci před venkovními hluky.

