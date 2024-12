Zima je už téměř tady! A topení v domácnostech jede na plné obrátky. Co můžete dělat pro to, aby vaše účty za teplo nebyly tak přemrštěné?

Málokdo je takový asketa, že topení nevyužívá. I když některé pokusy – hlavně v rámci úspor – tu už asi byly. „Chtěli jsme ušetřit pár korun a tak jsme se s manželem domluvili, že topení zapneme až v tom nejzazším momentě. Do té doby si vystačíme s teplým oblečením a dvojitou dávkou svetrů,“ vypráví naše čtenářka Jarka z Pardubic a pokračuje: „Bohužel, stalo se něco, s čím jsme nepočítali. V bytě nám začala na zdech bujet plíseň. Zpočátku jsme se snažili to řešit přípravky z drogérie a když to nefungovalo, vzdali jsme to a raději pustili topení. Jakmile bylo v místnosti sucho a teplo, plíseň se pak na ošetřených zdech přestala objevovat.“

Pozor na prach!

Ne vždy je tedy dobrý záměr tím nejlepším řešením. Podle odborníků ale stále existují způsoby, jak můžete na teple ušetřit. Důležité je věnovat péči hlavně radiátorům, které jsou takovými „šířiči“ tepla.

„Aby topná tělesa dobře fungovala, musí být čistá, bez nánosů prachu a mastnoty,“ říká odbornice a dodává, že špína v tomto případě působí jako izolant a do místnosti se tak dostává jen malé množství tepla. Výsledkem je fakt, že platíte víc, ale za teplo, které si ani neužijete. Proto pozor na to!

Nezastavujte topení nábytkem

Dalším problémem bývá postavení rádiátorů v místnosti. „Někteří lidé mají topná tělesa blokovaná nábytkem - například skříní, pohovkou, křeslem – který znemožňuje šíření tepla po místnosti. Pak můžete mít puštěné topení na maximum a stejně vám to není moc platné,“ říká topenář. Pokud máte topné těleso pod okny, dejte si pozor na těžké závěsy. Ty totiž rovněž mohou působit jako bariéra tepla. Proto je raději na zimu moc nepoužívejte.

Vsaďte na hliníkovou rohož

Nešvarem českých domácností je také používání topení k sušení mokrého prádla. Což o to, pokud jde o jednorázovou záležitost, nic se neděje. Ale máte-li na radiátoru pravidelně rozprostřený svůj vypraný šatník, tepla se nedočkáte.

Prádlo vám totiž „ukradne“ veškeré teplo a to je škoda. Proto nikdy zbytečně nesušte svršky na topení! Pokud chcete vylepšit výhřevnost radiátoru, umístěte za něj hliníkovou rohož, od které se bude teplo odrážet přímo do místnosti. Nemusíte mít obavu, hliníková rohož není drahá a efekt opravdu stojí za to.

