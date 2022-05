Nejlepší druhy okurek k pěstování na balkoně: Těmto stačí květináč, plodí nejvíc

Nemáte-li zahrádku, nevzdychejte. Okurky můžete pěstovat i na balkoně či terase a vůbec nejsou horší. Navíc co je lepšího než čerstvě utržená zelenina? Taková vlastní okurčička je šťavnatější než tucet ze supermarketu. Vypěstujte si vlastní okurky na balkoně. Není to žádná věda.

Nejlepší okurky na balkon

Než se vrhnete na nákup nádob či pytlů, nezapomeňte, že je vhodné pořídit především konkrétní druhy okurek. Experimentovat můžete samozřejmě s jakýmkoli materiálem, ale pro první dobré výsledky jsou vhodné druhy, které jsou odolné a menší.

Křehké a šťavnaté okurky můžete vypěstovat i na balkoně. Zdroj: profimedia.cz

Pěstování okurek na balkoně

Okurky je nutné předpěstovat zhruba v polovině dubna, aby je bylo možné vysadit po zmrzlých. Polovina května je však za námi, proto nyní můžete své nebo nakoupené sazenice již vysadit ven. I když by mělo být dost teplo, okurky vyžadují slunečné, teplé a chráněné stanoviště.

Můžete se dočíst, že nádoby na pěstování okurek by měly být minimálně půl litrové pro pěstování jedné rostliny, rozhodně je však lepší použít nádobu větší, a to mezi 5 až 7 litry. Do rozměrů 50 x 50 cm můžete vysadit dvě sazenice.

Na balkon se pak hodí i pěstování v pytlích, které zabírají méně místa a vedle sebe se jich dá umístit pohodlně víc. Také je možné pěstování přímo v pytli s nakoupeným substrátem a prodávají se i takové přímo k tomu určené, s návodem, kde perforovat pytel pro jeho ideální funkčnost.

Okurkami osázejte nádoby a dobře je zalijte. Zálivka je v několika prvních dnech velmi důležitá. Pamatujte, že v nádobách hospodaří rostliny s vláhou docela jinak než zasazené v půdě. Proto je potřeba věnovat se stavu zeminy.

Pokud chcete mít skutečně kvalitní malé okurky, měli byste je sklízet každý druhý den. Zdroj: shutterstock.com

Balkonové okurky potřebují oporu a živiny

I na balkoně budou okurky potřebovat oporu, informujte se o vašem konkrétním druhu. Jsou i okurky, které potřebují oporu minimální, či polní, pěstované „v leže“.

Pro okurky pěstované na balkoně je samozřejmě také důležité přihnojování a výživa. Na balkoně či jinde v malých prostorách se mnohá organická hnojiva nehodí, ale můžete je použít již zpracovaná, bez odéru a k jednoduchému použití v granulované formě.

Mezi druhy vhodné pro balkonové pěstování určitě patří krátké salátové okurky:

Baby F1

Ofelie F1

Emilie F1

Bush Champion F1

Minisprint F1

hruboostré Dafne F1

Charlotte F1

nebo drobné druhy jako Ministars F1

I na balkoně může vaše okurky napadat hmyz či choroby. Což lze řešit domácími i průmyslově vyráběnými postřiky.

Okurky sklízejte spíš menší, šťavnatější a chutné. Budete se z nich moci radovat do konce prázdnin a možná ještě i v září.