Potřete orchideje olivovým olejem. Je to nejlepší, co pro ně můžete udělat

Víte, proč by měla vaše orchidej, ale i další pokojové rostliny ocenit olivový olej? I olivový olej patří mezi běžně dostupné prostředky, které vám pomohou v pěstování orchidejí. Olivový olej využijte proti škůdcům.

Lesklé listy orchidejí díky olivovému oleji

Účinný prostředek proti množství různých škůdců máte doma v kuchyni. Olivový olej, ale i olej řepkový či slunečnicový můžete také použít na orchideje i další pokojovky, ale všeho s mírou. Často se můžete dočíst, že olivový olej pomáhá pěknému vzhledu listů a že je vhodné použít olej k jejich očistě. Na to si ovšem dejte pozor! Orchidej by olejovou péči nemusela přežít.

Jak správně použít olivový olej na orchideje?

Zkušení pěstitelé od této praktiky odrazují, protože se domnívají, že olej uzavře póry listů a zabrání procesům, které jsou nezbytné ke kvalitnímu růstu orchideje. Pokud toužíte po očistě lisů a pěknému lesklému vzhledu, olej lze použít, ale vždy hodně zředěný vodou a ideálně ve formě spreje.

Olivový olej můžete použít na orchideje i další pokojovky. Zdroj: Autor: masa44 / Shutterstock

Uplatnění olivového oleje

Takový sprej se bude hodit i k jiným věcem. Abyste si připravili kvalitní postřik z ředěného oleje, přidejte do směsi ještě i tři kapky saponátu na mytí nádobí. Ten napomůže „rozpuštění“ mastného oleje do vody, jinak by vám směs do rozprašovače nevznikla. Olej by plaval na vodě a obě složky by zůstaly viditelně oddělené.

Ředěný olej místo insekticidu

Tento sprej je výborným pomocníkem proti škůdcům. Ředěným olivovým olejem můžete ošetřit rostliny napadené mšicemi nebo například vlnatkami. Důležité je vědět, že ředěným olejem je nutné škůdce smáčet. Olej nepůsobí jako repelent a hmyz neodpuzuje. Postříkáním olivovým olejem pokryje hmyz tenká, ale celistvá vrstva oleje, která ho zaudusí. Na jeden díl oleje použijte deset dílů vody a jen pár kapek saponátu.

Ředěným olivovým olejem můžete ošetřit rostliny napadené mšicemi nebo například vlnatkami. Zdroj: shutterstock.com

Slavný neem olej

Pokud se budete zabývat použitím olejů proti škůdcům, pak jistě narazíte na proslulý olej neem. Ve světě biologické ochrany a prostředků, které neztěžují životní prostředí, a přesto jsou extrémně účinné, patří právě tento olej ke špičce. Jde o olej ze semen stromu azadirachta indická, který funguje proti více jak třem stovkám druhů hmyzu. Tento hmyz navíc nezabíjí, ale brání líhnutí jeho vajíček a přeměně na dospělce. Nimbový čili neem olej můžete koupit na internetu, v hobby marketech. V zahradnictvích zatím jen výjimečně.

