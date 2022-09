Tuto část víčka od oleje nikdy nevyhazujte. Prozradíme proč

Nejspíš po otevření oleje malé víčko s úchytkou na prst vyhazujete rovnou do odpadků. Víte ale, že má svou funkci? A vcelku vychytanou!

Už jen otevírání oleje dokáže člověka naštvat! Sice se snažíte ze všech sil, abyste si nepolili ruce olejem, ale většinou to úplně nedopadne. Když už se s víčkem popasujete, chcete pánev pokapat několika kapkami a ujede vám ruka takovým způsobem, že byste na oleji mohli smažit řízky.

Může vás uklidnit pouze fakt, že se takto trápí většina z nás. Ano, chápeme, ale to vás asi moc neuspokojí. Otevírání oleje vám nijak zpříjemnit nedokážeme, ale alespoň ten druhý krok – dávkování oleje, to bychom zkusit mohli, protože na to existuje jednoduchý a efektivní trik.

Na trhu se setkáváme s velkým výběrem olejů. Některé se hodí k vaření, některé spíš do studené kuchyně a některé se k vaření nehodí vůbec. Zdroj: Shutterstock

Je zcela jedno, jestli budete manipulovat s olejem litrovým nebo pětilitrovým, všechny plastové obaly tato víčka mají. Jelikož mnoho z nás neví, že se dá tento kus plastu ještě k něčemu přínosnému použít, víčko končí v odpadkovém koši.

Zkuste tento trik a už vás nechtěné velké množství oleje v salátu nepřekvapí. Dávkování je pohodlné a bezpečné, obzvlášť při aplikaci oleje na zdravý salát, který chcete mít pokapaný i zdravým množstvím oleje. Protože nechtěné častější „ulití“ pro vás může znamenat i nechtěné přibírání na váze.

Jak plastové víčko využít

Pod každým šroubovacím plastovým víčkem oleje se nachází ještě jeden uzávěr, který má poutko na prst pro snadnější manipulaci. Co si budeme povídat… snadná manipulace to úplně není. Pokud se bez nehody dostanete dovnitř lahve, víčko s úchytkou obraťte dnem vzhůru a vložte ho zpět do hrdla. Tím se vytvoří mnohem menší prostor a olej nepoteče proudem.

V následujícím videu se můžete podívat, jak to funguje:

Ne každý olej se hodí na všechno

Na trhu se setkáváme s velkým výběrem olejů. Některé se hodí k vaření, některé spíš do studené kuchyně a některé se k vaření nehodí vůbec. Proto je dobré znát bod zakouření, což je teplota, při které se olej začne přepalovat. To znamená, že olej s nižším bodem zakouření se hodí spíše do studené kuchyně. Jestliže rádi smažíte, vyberte si k tomu olej, který bude mít nejlépe bod zakouření vyšší než 190 °C, neboť se smaží v rozmezí mezi 150 – 190 °C.

Olivový olej - možná vás překvapí fakt, že olivový olej se hodí jak do kuchyně teplé, tak studené. Lze ho využít například při restování. Ale pozor! Extra panenský olivový olej přizvěte pouze do kuchyně studené.

Slunečnicový olej se hodí spíše do studené kuchyně, neboť se jeho bod zakouření pohybuje okolo 110 °C. Zdroj: Shutterstock.com / Cheng Wei

Řepkový olej – to je on, na smažení šampion! Začne se přepalovat až při 240 °C.

Slunečnicový olej – bod zakouření se pohybuje někde okolo 110 °C, což možná mnoho lidí ani netuší a vesele na něm smaží řízky. Slunečnicový olej se ale hodí spíše do salátů.

