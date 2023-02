8 největších omylů při šetření energie: Děláte je taky? Pak neušetříte

Vyúčtování na konci sezóny bývají strašákem snad v každé domácnosti a spotřeba energií se dostává na přetřes stále častěji. S vysokými cenami za energie má spousta rodin tendenci šetřit a uchylují se k nejrůznějším opatřením, ne vždy je ale způsob snižování měsíčních výdajů efektivní a mnohdy je spíš kontraproduktivní. Spousta lidí totiž opakuje ty stejné omyly. Nepatříte náhodou mezi ně?

Zkušené hospodyňky vždy říkaly, že ušetřit se dá hlavně na jídle. Dnešní doba však nahrává utáhnout si opasky ve všech sférách domácnosti. Ceny potravin rostou vzhůru, ceny energií se sice zastavily, ale pro mnoho domácností se staly zdrojem téměř existenčních potíží. Snaha šetřit roste, ale kýžený výsledek se zatím nedostavil. Možná je na vině pár chyb, které se opakují stále dokola a kvůli nim k úspoře energií nedochází.

Největší šetřící mýty

Potíž je v tom, že po celém světě, stejně jako u nás, koluje mnoho mýtů a návodů, jak šetřit energii, při tom o úsporná opatření vůbec nejde, Naopak. Pojďte se podívat na ty největší z nich:

Snad nejrozšířenějším mýtem je přesvědčení, že nabíječka na mobilní telefon, kterou necháváte v zásuvce, nespotřebovává žádnou energii, vždyť pokud k ní není připojený telefon, nemá odběr energie. Chyba lávky.

Zapojený kabel do zásuvky si energii bere, i když se jedná o velmi malé množství, představte si, kolik nabíječek pro všechny členy domácnosti máte, přičtěte k tomu ještě ty k počítači a výsledná spotřeba energie už může rodinným rozpočtem poměrně hodně zacloumat.

Televizi a podobné spotřebiče vypínejte úplně, nespokojte se jen s režimem stand by. Zdroj: shutterstock

Pozor na stand by režim

Podobně jako připojená nabíječka do zásuvky, jsou na tom i spotřebiče ve stand by režimu. Najdete jej zejména u televize. I když se na první pohled jeví jako vypnuté, ve skutečnosti jsou v pohotovostním režimu, stačí zmáčknout tlačítko a běží naplno.

Tento pohotovostní režim vás v případě hned několika takových spotřebičů v domácnosti může stát i několik tisíc koruna na spotřebě ročně. A co s tím? Vypínejte tyto spotřebiče síťovým kabelem, nebo je jednoduše vytáhněte ze zásuvky, nemusíte se bát, jejich funkčnost to nijak neovlivní.

Další mýty, které vás stojí peníze

Někde se vzala teorie, že cvakání vypínačem světla spotřebovává víc energie, než pokud jej necháte svítit. Je to jen částečná pravda. Pokud chcete místnost opustit na delší dobu než je zhruba pět minut, zhasněte. Nechat světlo svítit delší dobu je rozhodně neekonomičtější, než cvaknout vypínačem.

Na nižší spotřebu energie nevyzrajete ani tím, že nebudete zapínat myčku na nádobí a budete raději talíře pucovat ručně. Myčky mají úsporné programy a berou si jen určité množství vody, při mytí nádobí ve dřezu spotřebujete v průměru až patnáct litrů teplé vody a další litry vody studené.

Naplňte lednici!

Hojně se rozmohl i mýtus, že čím víc potravin ej v ledničce, tím větší má spotřebu. Je to přesně naopak. Když lednici řádně naplníte, potraviny do sebe chlad natáhnou a hlavně jej v sobě udrží, lednička tak bude muset vynaložit méně energie, než aby vychladila nedostatečně zaplněný prostor.

Spotřebu lednice můžete ovlivnit také jejím umístěním. Rozhodně by neměla stát vedle spotřebiče, který vydává teplo (jako třeba trouba), chladnička by v takovém případě musela teploty vyrovnávat a tím by energii zase neúměrně spotřebovala.

Ideální je lednici podle odborníků naplnit ze dvou třetin. Zdroj: shutterstock

Vařte rozumně

Dávno neplatí, že malý hrnec na velké plotýnce zajistí menší spotřebu energie a efektivnější vaření. Naopak. Teplo utíká kolem a o efektivitě nemůže být řeč. Volte proto hrnce takové velikosti, které sednou přesně na průměr plotýnky. Úsporu vám zajistí používání poklid a vaření v papinovém hrnci. Méně výhodná je z hlediska spotřeby sklokeramická deska, plynový sporák vám zajistí nižší spotřebu, stejně jako indukční deska. Nevěřte ani povídačkám, že je mikrovlnná trouba neúsporná.

Vyměňte klasické žárovky za úspornější variantu LED. Zdroj: shutterstock

Topte na požadovanou teplotu

Nenastavujte topení záměrně na vyšší teplotu v domnění, že vám domov vytopí rychleji. Není tomu tak, naopak bude topení pracovat déle a spotřebovávat více energie, aby dosáhlo té vyšší požadované hodnoty. Stejně tak topení při odjezdu do práce nevypínejte, nechte jej alespoň temperovat.

Necháte-li místnosti vymrznout, hůře je vytopíte. A co světlo? Investujte do LED žárovek, i když je jejich pořizovací cena o něco vyšší. Dobře vybraná LED žárovka spotřebovává zhruba sedm krát méně energie než žárovka klasická. Až budete přehodnocovat šetřící metody, nenechte se napálit všeobecnými mýty, mohou vás stát spoustu peněz.

Zdroje: www.youtube.com, greenpeace.org