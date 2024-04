Nábytek obvykle nebývá stále jako nový, občas je potřeba něco upravit nebo rovnou opravit. Nemusíte hned volat odborníky, jsou drobnosti, které si můžete udělat sami.

Zásuvky

Zejména starší zásuvky nemají kolejničky a mohou proto drhnout. Nejdříve dotáhněte všechny vruty, poté najděte místo, které brání hladkému průchodu. Na drážky třeba naneste křídu a po několikerém zasunutí a vysunutí sledujte, kde je nejvíc setřená. Plochy pak zkuste zbrousit. Nakonec drážky potřete suchým mýdlem nebo voskem ze svíčky.

close info Carlos Banyuls / Shutterstock zoom_in Aby zásuvky nedrhly, potřete zbroušené drážky voskem ze svíčky

Zásuvkové kolejničky

I kolejničky (správně pojezdy zásuvek) se časem zanášejí, a pak nemusí být vysouvání a zasouvání tak hladké, jak byste si přáli. Nejdříve zásuvku zcela vysuňte, přizvedněte její čelo a vyndejte ji (stejným způsobem, ale naopak ji zase nasadíte). Všechny kovové části dočista otřete hadříkem a poté na ně lehce nastříkněte mazivo ve spreji.

Kolíčky

Nábytek se dnes hodně spojuje takzvaně na kolíčky, obzvláště ten, který koupíte rozložený a sami ho skládáte. Kolíčky se obvykle nelepí, což má výhodu, že nábytek můžete zase rozložit, ale i nevýhodu, když se začne časem viklat. Není nic jednoduššího než kolíčky přilepit jakýmkoli lepidlem na dřevo, a to i dodatečně.

Lamelové rošty

Pokud po příliš intenzivním používání postele zjistíte, že se místy propadají matrace nebo pod nimi „něco“ vrže, mohou být poškozená pouzdra pro lamelové rošty – nejspíš se utrhly úchyty. Slepování obvykle nepomůže, lepší bude, když vyndáte jedno nepoškozené pouzdro a podle něj v obchodě či na e-shopu koupíte náhradní. Cena se pohybuje v rozmezí 25-65 Kč, protože jsou různé typy.

close info Vladeep / Shutterstock zoom_in Pouzdra pro lamelové rošty se mohou časem poškodit, nejlepší je nahradit je novými

Postelový mechanismus

Obvykle se porouchá teleskopická tyč. Nelze ji opravit, kupte novou, ale to může být problém. Musí mít totiž oba úchyty takové, aby ji bylo možné zasadit do mechanismu. Pokud by byla kratší nebo delší, mechanismus by pravděpodobně nefungoval. Je-li tyč i na druhé straně postele, doporučuje se za nové vyměnit obě, aby rošt zvedaly rovnoměrně.

Nábytkové úchyty

Zjistíte-li, že se některý úchyt uvolnil, ihned ho dotáhněte, aby se dalším používáním nevykotlal. Pokud úchyt drží šrouby zevnitř, stačí šroubovák. Horší je, když jsou úchyty přišroubované z vnější strany vruty, které otvor v dřevotřísce vydrolí a vruty pak nedrží. Zkuste vykotlaný otvor vyplnit tmelem (viz Odřeniny) a vrut do něj i s úchytem zavrtat, ještě než ztvrdne (úchyt ale můžete používat, až tmel ztvrdne).

Odřeniny

Pro opravy hlubších odřenin nábytku použijte speciální pevné tmely, respektive vosky či opravné tyčinky. Vyberte příslušný odstín, z tyčinky odtavujte (např. pájkou) kousky hmoty a vyplňujte poškozená místa. Ještě než ztvrdnou, plastovou špachtličkou výplň zarovnejte a vlhkou houbičkou vyhlaďte. Tyčinky různých odstínů se prodávají jednotlivě i v sadách, vosky lze míchat, v některých sadách je i příslušenství – malý tavicí strojek na baterie a špachtličky. Výhodou je, že tmely lze použít nejen na nábytek a podlahy, ale i na jiné než dřevěné materiály.

close info puha dorin / Shutterstock zoom_in I odřeniny a praskliny ve dřevě lze pohodlně opravit v domácích podmínkách

Skříňové korpusy

Když dvířka sousedících skříní nejsou zcela v rovině, mohou být na vině korpusy, které také nelícují (obvykle na měkké podlaze a při nerovnoměrném zatížení). Nejspíš zjistíte, že k sobě nejsou přišroubované. Dělá se to nábytkářskými spojovacími šrouby, a pokud jsou skříně stejného typu, bývají v nich předvrtané otvory, které na sebe navazují, jinak je musíte vyvrtat sami. Nejdříve ale korpusy srovnejte a stiskněte truhlářskými svěrkami s gumovými úchyty. Pozor při nákupu, vnější část šroubu musí být kratší než síla stěn obou sousedících korpusů.

Polstrovaná židle

Ošoupanou nebo poškozenou látku dřevěné polstrované židle ani nemusíte sundávat (záleží na typu židle), ale je to lepší. Kupte novou látku a zespodu ji přichytávejte sponkovačkou. Docela slušnou lze koupit už za 300 Kč.

close info Kateryna Muzhevska / Shutterstock zoom_in Ošoupanou či nemoderní látku zvládnete hravě přečalounit pomocí sponkovačky

Praskliny

I takové praskliny lze opravit. Na dvě dřevěné destičky o ploše asi 8x8 cm vždy na jednu stranu nalepte třeba filc nebo korek. Do spár štětečkem vmáčkněte tekuté lepidlo na dřevo, z obou stran přiložte destičky měkkou stranou a stiskněte je svěrkou tak, aby se přebytečné lepidlo ze spár vytlačilo (setřete ho). Po dokonalém zaschnutí místo vytmelte, přebruste a natřete barvou, která odstínem nejvíce odpovídá okolí.

Pracovní židle

Jestliže některé kolečko zadrhává, určitě to bude tím, že se na jeho hřídel namotala nit, tkanička či něco podobného. Při čištění si pomozte třeba malými nůžkami. Hřídele koleček, které nemají brzdičku, není dobré olejovat, protože pak mohou nechtěně ujíždět, určité tření je žádoucí.

close info MODANO / Shutterstock zoom_in Kolečka kancelářské židle je potřeba pravidelně čistit od namotaných vlasů či nití

Dřevěná lavice

U dřevěných lavic či židlí čas od času překontrolujte, zda jsou utažené všechny šrouby.

Zdroj: časopis Receptář