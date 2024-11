Máte doma orchidej a chcete jí dopřát tu nejlepší péči? Aby se této květině opravdu dařilo a krásně kvetla, potřebuje specifické podmínky. Jedním z nejlepších triků, jak jí zajistit zdravý růst, je zalévání ledem.

Orchidej je považovaná za exotickou královnu mezi květinami a získala si srdce mnoha pěstitelů. Její působivé květy a elegantní vzhled zdobí nejednu domácnost. Pokud si chcete užívat její krásy co nejdéle, je důležité se o ní náležitě starat. Co vše potřebuje a proč jí vyhovuje zálivka pomocí kostek ledu?

7 tipů na péči o orchidej, které byste měli vědět? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Já vím:

Zdroj: Youtube

Kráska jménem orchidej

Historie orchideje sahá opravdu daleko a je odhadovaná na 100 milionů let. Název „orchidej“ je odvozený od názvu čeledi vstavačovité, latinsky Orchidaceae, v níž je zastoupeno kolem tisíce rodů a až 30 tisíc druhů. Orchideje jsou rozšířené po celém světě, od tropických deštných pralesů až po arktické tundry. Zhruba od 18. století se těší značné oblibě i jako pokojové rostliny.

close info Laksika555 / Shutterstock zoom_in Historie orchideje sahá opravdu daleko a je odhadovaná na 100 milionů let.

Orchideje mají svůj cyklus

Přestože je možné narazit na výjimky, většina orchidejí má svůj přirozený cyklus růstu. Během léta a podzimu se nejvíce vyvíjejí listy. Na sklonku podzimu a počátkem zimy vyráží na rostlině zpravidla květní stvol a až do jara nastává období květů. Proces od počátku růstu okvětního stvolu trvá až do rozkvětu prvních květů v průměru 2 až 3 měsíce. A jaké podmínky potřebuje orchidej k úspěšnému pěstování?

Světlo

Orchideje milují dostatečnou dávku světla, ale nesnášejí přímé slunce. Velice se jim daří na parapetu oken na východní nebo západní straně a během zimy je lze přesunout i na stranu jižní.

Teplo

Většina orchidejí preferuje teploty mezi 18 a 25 °C. Vyhněte se však místům, kde hrozí průvan a náhlé teplotní výkyvy.

close info Profimedia zoom_in Orchideje milují dostatečnou dávku světla, ale nesnášejí přímé slunce.

Vlhkost

Vysoká vzdušná vlhkost je pro orchideje velmi důležitá. Protože ve většině domácností nedosahuje vlhkost vzduchu ani 40 %, potřebují rostliny zvlhčování. Dostatečnou vlhkost vzduchu rostlině zajistíte vodou z rozprašovače a pravidelným rosením listů. Myslete však i na to, že orchidejím prospívá i čerstvý vzduch. Dopřejte jim ho pravidelným větráním, které je zároveň chrání před vznikem houbovitých chorob.

Substrát

Orchideje mají velmi specifické požadavky na substrát. Nejlepší je zakoupit speciální substrát pro orchideje, který je vzdušný a dobře propustný.

Jak orchidej zalévat

Zalévání orchidejí vyžaduje určitou opatrnost. Substrát by měl mezi zálivkami dostatečně vyschnout. Důležité je, aby voda nestála v podmisce, došlo by k hnilobě kořenů, což by se brzy projevilo žloutnutím listů a opadáním květů. Přelití je jednou z nejčastějších příčin úhynu orchidejí.

Zalévejte kostkami ledu

Využijte na zalévání orchidejí jednoduchý trik, díky kterému se nežádoucímu přelévání rostliny šikovně vyhnete. Jediné, co budete potřebovat, je pár kostek ledu. Položte 2 až 3 kusy na substrát a máte vystaráno. Výhodou této metody je, že se led bude pomalu rozpouštět a voda se tak ke kořenům bude dostávat postupně. Je to jednoduchý a účinný způsob, který orchidejím výrazně zlepšuje zdraví a vitalitu a předchází nežádoucím rizikům vzniku hnilob a plísní.

Zdroje: www.justaddiceorchids.com, www.greenhousegrower.com, www.thespruce.com