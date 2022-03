Co udělá citronová šťáva s orchidejemi: Stačí ji dodat k zálivce jednou za měsíc

Víte, že pár kapkami citronové šťávy prospějete vašim orchidejím? A víte proč? O citronech se povídá všelicos, ale proč je dobré přidat pár kapek citronové šťávy do zálivky právě k orchidejím?

Proč je citron vhodný pro orchideje?

O tom, že jsou citrony nabité vitamíny a minerály, není potřeba nikoho dlouho přesvědčovat. Je to tak, všichni to víme, studie to už léta potvrzují. Pokud přidáte pár kapek do zálivky, pak to ovšem neděláte kvůli vysokému obsahu vitamínu C, ale zcela kvůli něčemu jinému. Jedná se pH substrátu, které orchidejím vyhovuje.

Orchideje rády kyselý citron

Orchideje mají radši nižší pH, což znamená mírně kyselé. Konkrétně se mohou hodnoty pro různé druhy lišit, nicméně obecně lze říci, že většina orchidejí má ráda mírně kyselou půdu mezi 5,5 a 6,5 stupni. Pokud takovou nemáte, pak velmi mírně kyselá zálivka pomůže.

Citronová šťáva a orchidej? Super kombinace! Zdroj: PHOTOARTDESIGN / Shuttershock

Citron mírně okyselí pH pro kvalitní růst orchidejí

Je to proto, že pokud dáte rostlině ideální pH podmínky, bude moci lépe vstřebávat konkrétní látky. Zatímco jeden typ látek vstřebá lépe, druhý zase hůře. Proto mírné výkyvy v pH nevadí. Není nutné vyhodit zeminu a nahradit ji kyselou, stačí, když zaléváte svou orchidej občas mírně kyselou zálivkou.

Okyselte orchidejím zálivku

V podstatě lze použít všechno kyselé. Vzhledem k tomu, že jde jen o nepatrné množství, není potřeba obávat se, že byste mohli rostlině ublížit třeba kyselinou citronovou. Nicméně citron nebo limetka jsou ideální. Šťáva z citrusových plodů je dostatečně kyselá a obsahuje také další látky přínosné rostlinám. Do sklenice vody, ideálně odstáté, kápněte jen tři kapky citronové šťávy. Citronovou vodou můžete přímo zalévat, anebo ji přidat do větší nádoby s vodou, kterou používáte na zalévání.

Ideální je znát kyselost substrátu

Úplně nejlepší je znát kyselost půdy. Můžete ji testovat za pomoci lakmusových papírků nebo testerů na kyselost bazénové vody. Nejprecizněji vám pH, ale také vlhkost a teplotu změří digitální zápichy, které můžete používat na měření v okolí veškerých rostlin. Hodí se skvěle nejen pro profesionály, ale i pro skutečné zahradníky nadšence.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.orchidboard.com