Tahle orchidej miluje chladné chodby: Aby vám kvetla celou zimu, stačí drobnost

Pokud zdobí vaši domácnost orchidej cymbidium, máme pro vás několik užitečných rad, jak na její správné pěstování. Když jí dopřejete pár základních podmínek, a hlavně správné nastavení teplot, bude vám odměnou hrozen jejích nádherných květů po celou zimu.

Rod Cymbidium patří k chladnomilnějším hybridům orchidejí a péče o ně není nijak složitá. Pokud jim dopřejete správné teplotní podmínky, budete se z nich těšit jistě velmi dlouhou dobu.

Orchidej cymbidium

Tento druh orchidejí je považován za jeden z nejkrásnějších. Původem pochází z jihovýchodní Asie a ve volné přírodě často dorůstá až do výšky 1 m. Čítá něco okolo 60 druhů a 100 odrůd, které se od sebe liší barvou. Často jsou v odstínech bílé, růžové, vínové, tmavě hnědé nebo dokonce černé.

Orchidej Cymbidium roste převážně na tropických stromech, je vzácné ji najít i na zemi. Pro pěstování v pokojových podmínkách jsou vhodné pouze menší odrůdy, jejichž exotické květy prozáří každý interiér a vydrží rozkvetlé i několik měsíců.

Pokud chcete tvorbu květních pupenů podpořit, udržujte noční teplotu v místnosti vždy mnohem nižší než přes den. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak orchidej podpořit v zimě ke květu?

Cymbidium se v žádném případě nehodí do přetopeného bytu. Když už se náhodou dočkáte poupat, brzy opadají. Zimní teploty by se měly pohybovat okolo 15 °C. Při zvýšení teplot nad 18 °C by mohla začít tato orchidej strádat.

Pokud chcete tvorbu květních pupenů podpořit, udržujte noční teplotu v místnosti vždy mnohem nižší než přes den. Pokles teplot by měl být až na 8 až 12 ° C, což zpravidla nastává už koncem léta. Období kvetení je u této orchideje většinou od podzimu do jara. Ve chvíli, kdy se objeví nová poupata, měla by se teplota ustálit. V létě by teplota neměla vystoupat nad 30 °C.

Chraňte cymbidium před prudkým sluncem

Tato orchidej potřebuje ke správnému růstu dostatek světla, ale pozor na přímé sluneční paprsky, které jí nesvědčí. Můžete rostlině dopřát trochu ranního a odpoledního slunce, ale před ostrým poledním sluncem ji chraňte. Vhodný je západní nebo severní okenní parapet. Stejně tak se vyvarujte umístění v blízkosti zdroje tepla.

Cymbidium lowianum Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jaký zvolit substrát

Tomuto druhu orchideje prospívá směs drnovky, písku a rašeliny, ale lze si pořídit i klasickou již namíchanou směs na orchideje.

Zálivka tak akorát

Důležitá je pravidelná zálivka, ideálně jednou týdně. Rostlině nikdy nenechte vyschnout substrát, ale stejně jako všechny druhy orchidejí i tato nesnáší přemokření. Došlo k by k uhnívání kořenů. Na podzim zálivku omezte a v zimě přizpůsobte dle potřeby. Cymbidium zalévejte ideálně měkkou odstátou nebo převařenou vodou, anebo dešťovkou.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.obyvat.cz, www.nasezahrada.com