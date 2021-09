Přehled nejlepších domácích hnojiv na orchideje: Máte je v kuchyní a nic nestojí

Zdobí váš domov orchidej? Vznešená pokojová rostlina, která je dnes velmi populární a oblíbená. Pro svou důstojnost je často nazývána královnou mezi všemi květinami. Aby se jí dařilo a dělala vám stálou radost, potřebuje občas pohnojit. Dopřejte jí domácí hnojivo, které si snadno můžete zhotovit sami.

Orchidej patří mezi velmi oblíbené pokojové rostliny a dnes je dostupná opravdu pro každého. Je v nabídce nejen každého zahradnictví, ale téměř každého obchodního řetězce. Přestože jí má doma mnoho z nás, ne všichni vědí, co opravdu každá orchidej potřebuje a jak se o ni správně starat.

Co orchideji dělá dobře?

Až si přinesete orchidej domů, dopřejte jí určitě místo bez přímého slunce. Co se týká teploty, tak v zimním období je nejvhodnější něco kolem 22 °C přes den a o něco nižší v noci. Letní horka snáší dobře, ale nejnižší teplota okolního prostředí by neměla klesnout pod 16 °C.

Bramborová dužnina i bramborové slupky jsou velmi bohaté na draslík a obsahují i malé množství fosforu. Zdroj: profimedia.cz

A jak se zaléváním?

Často převládá názor, že orchideje potřebují hodně vody, protože se jedná o tropické rostliny. Omyl! Určitě nezalévejte rostlinu několikrát týdně nebo dokonce denně! Orchideji by začaly hnít kořeny a nakonec byste o ni mohli i přijít. Realita je jiná. Dostačující je postavit jedenkrát týdně květináč s orchidejí na půl hodiny do nádoby s vodou, aby načerpala potřebnou vláhu. Nejvhodnější je dešťová voda, ale květině určitě neublíží ani odstátá voda z vodovodu.

Hnojení orchideje ocení

Dalším důležitým faktorem pro správný růst a zdravý vzhled orchidejí je také hnojení. Všeobecně platí základní pravidlo, že by se mělo provádět s mírou, abychom rostlince neublížili, ale naopak jí pomohli. Přibližně do každé třetí až čtvrté zálivky přidejte speciální hnojivo. A nemusíte používat ani žádné chemické z obchodů. Stačí si vyrobit vlastní, a to z komponentů, které máte doma. Univerzální hnojivo pro orchideje by mělo obsahovat řadu přísad s živinami, které rostlina potřebuje. Mezi ně patří například mléko, rozdrcené kuřecí kosti, melasa, obyčejné brambory či voda z vařené rýže.

Překvapivě právě tyto složky jsou velmi prospěšné. Poskytnou totiž orchidejím mnoho potřebných živin, které jsou nezbytné pro její správný růst. Obsahují totiž užitečný dusík, který pomáhá k správnému vývoji nejen listům, ale i stonkům a výhonkům s květy. Zajistí i důležitý přísun fosforu, který správně vyživí kořenový systém. Další důležitou složkou je draslík, který pomáhá orchidejím vytvořit bohaté květy.

Mléčný elixír

Vyrobte si naprosto jednoduché hnojivo z mléka, které je přímo nabité dusíkem, draslíkem vápníkem a obsahuje i jisté stopy hořčíku. Smíchejte 1/4 litru mléka 1 litrem vody a dopřejte ho vaší orchideji, odmění vás nejen krásně zelenými listy, ale brzy se probudí i ke květu.

Brambory, banán a cukr

Bramborová dužnina i bramborové slupky jsou velmi bohaté na draslík a obsahují i malé množství fosforu. Tyto minerální látky podporují jak kvetení, tak růst orchidejí. Výborným domácím hnojivem je zejména vychladlá voda z uvařených bramborových slupek, která dokáže orchideje po vegetačním klidu nastartovat k dalšímu vykvetení. Můžete přidat i banánové slupky a špetku cukru. Vodu z uvařených bramborových slupek smíchejte s čistou vodou v poměru 1:1 a až do doby, než orchideje vykvetou, tuto tekutinu používejte namísto zálivky. Orchideje by se vám za vaše úsilí měly odměnit záplavou květů.

Orchidejím velmi prospívá i voda z hnědé rýže, protože v ní po uvaření zůstane spousta vitamínů, konkrétně thiamin, riboflavin, niacin nebo kyselina listová. Zdroj: profimedia.cz

Melasa snadno nabudí

V případě, že chcete, aby orchidej po vegetačním klidu vykvetla, její kvetení podpoříte snadno pomocí melasy. Jde o přírodní sladidlo s vysokým obsahem draslíku. Stačí, když jednu čajovou lžičku melasy smícháte se dvěma šálky vody a tuto směs použijete jako zálivku.

Rýžová voda je vitamínová bomba

Orchidejím velmi prospívá i voda z hnědé rýže, protože v ní po uvaření zůstane spousta vitamínů, konkrétně thiamin, riboflavin, niacin nebo kyselina listová. Výluh v pokojové teplotě použijte jednou za 14 dní k zalévání. K jedné rostlině přidejte zhruba dvě polévkové lžíce této tekutiny.

Drcené a sušené kuřecí kosti

Kuřecí kosti jsou velmi bohaté na draslík a vápník. Stačí, když je řádně vysušíte, rozdrtíte na prášek a poté je přidáte do květináče k orchidejím. Květina bude zanedlouho vypadat zdravěji a silněji.

Zdroje: www.yardandgarage.com, www.nasezahrada.com, www.hobby.instory.cz