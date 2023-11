Chcete mít orchidej v plné síle a obsypanou květy? Vyrobte si výživné hnojivo z běžné kuchyňské ingredience, a tou je rýže!

Zdobí váš domov exotické orchideje? Pokud je chcete mít stále svěží a vitální, je nutné jim pravidelně dodávat potřebné živiny. Nemusíte však hned pořizovat chemická hnojiva v obchodě. Zcela jistě si poradíte s rýží, z níž jednoduchým způsobem připravíte dokonalou výživu, a to z pohodlí domova. Za nějakou dobu vám orchidej pokvete jako šílená.

Jak revitalizovat orchideje? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu HayataDairPüfNoktalar:

Zdroj: Youtube

Podpořte růst i květy

Péče o orchideje není nijak náročná. Ze všeho nejkrásnější jsou na orchidejích jejich okouzlující květy. Pokud je rostlina naprosto zdravá, je schopná si své květy udržet po dobu 3 až 6 měsíců. Tento stav dozajista podpoříte nejen správnou péčí, ale také dodávkou dostatečného množství odpovídajících živin.

close info Shutterstock zoom_in Orchideje můžete velice snadno dopovat výživnými látkami z rýže, a to jak hnědé, tak i bílé.

Rýže jako hnojivo

Orchideje můžete velice snadno dopovat výživnými látkami z rýže, a to jak hnědé, tak i bílé. Sejně jako to dělají Japonci. Obsahuje totiž poměrně vysoké množství vitamínů, minerálů a dalších významných látek, které rostlinám prospívají. Jedná se například o thiamin, riboflavin, niacin nebo kyselinu listovou. A jak rýži konkrétně využít?

Japonci nikdy vodu z rýže nevylévají

Dejte orchidejím napít rýžové vody! Vyrobit rýžové hnojivo lze ve spojitosti s přípravou oběda či večeře. Jakmile budete vařit rýži ve vodě, nikdy ji zbytečně nevylévejte. Když se jí nezbavíte a necháte ji vychladnout, máte k dispozici výborné přírodní hnojivo. Nesmí však být nikdy slaná!

Výluh za studena

Pokud zrovna vařit rýži nebudete, můžete využít i další způsob. Nasypejte do nádoby 5 polévkových lžic rýže, zalijte je vodou v pokojové teplotě a řádně promíchejte. Nechte nejméně ½ hodiny louhovat a potom vodu sceďte do širší nádoby. Pak do ní postavte na další hodinu květník s orchidejí, která si v tu dobu nabere z rýžové vody veškeré užitečné látky.

close info Profimedia zoom_in Rýže obsahuje vysoké množství vitamínů, minerálů a dalších významných látek, které rostlinám prospívají.

Výživná zálivka

Rýžovou vodu můžete aplikovat také ve formě zálivky zalitím shora. Pokud však nadbytečná voda steče do misky, neměli byste v ní nikdy nechat orchidej stát, proto ji vždy vylijte. Výluhem z rýže ošetřujte orchideje každých 14 dní.

Tip

V případě, že jste si vyrobili rýžové vody větší množství, můžete si ji zamrazit jako ledové kostky. Vždy před použitím je stačí nechat roztát a použít v pokojové teplotě. Ledová vody by květinám neprospěla, spíš naopak.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.svetkreativity.cz, www.nasezahrada.com