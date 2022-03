S Vaše orchidej vypadá špatně? Zkuste osvědčený trik s kávou

Zdravá orchidej vypadá zcela jinak, než ta, kterou něco trápí. Slyšeli jste o tom, že takovéto orchideji může pomoci káva? Ne? Tak si po jejím vypití schovejte sedlinu a zkuste rostlině dopřát kávovou vzpruhu!

Poznáte to na první pohled! Květ jste na orchideji neviděli ani nepamatujete, vzdušné kořeny jsou šedivé a listy popraskané a bez lesku. Možná už uvažujete o přeletu do koše. S takovým razantním krokem ale ještě chvíli vyčkejte. Zkuste orchidej opečovávat kávou a uvidíte, zda letecký den orchideji zrušíte nebo ne. Věřte, že do koše nakonec nepoletí!

Kdo by nechtěl orchidej obsypanou květy! Zdroj: profimedia.cz

Káva jako lék

Káva byla dlouhá léta považována za ne úplně zdravou pochoutku, ale postupem času se zjišťuje, že to s ní nebude až tak špatné, jak se myslelo. Nejenže nabudí lidi, ale dokáže to i u rostlin, orchideje nevyjímaje. Tak jako nám káva chrání mozek a pozitivně ovlivňuje mozkové buňky, tak zvládne obnovit kořenový systém u rostlin.

Káva jako vzpruha

Káva obsahuj mnoho prospěšných látek, a to jak pro nás, tak také pro rostliny. Ale nemyslete si, že je vhodné používat kávu na všechnu flóru. Jako hnojivo ji můžete využít u rostlin, které jsou kyselomilné a to jak doma, tak i na zahradě.

Káva oplývá dusíkem, fosforem i draslíkem, což jsou důležité složky pro zdravý růst. Obsahuje i přírodní antioxidanty, hořčík nebo železo.

Jak kávu aplikovat

Nejprve se zaměříme na přípravu roztoku z granulované kávy, protože ne každý pije „turka“ nebo využívá šikovné mašinky na přípravu kávy.

Zhruba jednu lžičku rozpustné kávy přelijte 200 ml horké vody a nechejte vychladnout. Na řadu přichází ředění, které je nutné, abyste nenaložili orchideji až moc. K 200 ml nachystaného kafe přidejte 600 ml vody. Asi nejlepším způsobem, jak připravený roztok k orchideji dostat, je klasické namáčení rostliny, kdy ji necháte nasát potřebné množství všeho, co potřebuje. Tento způsob hnojení se provádí cca 1x za měsíc.

Druhý způsob, jakým lze využít kávu, je kávová sedlina. Následující roztok se připravuje ze 100 g lógru a 3 l vody, přičemž se sedlina ve vodě rozmíchá a nechá se odstát cca 5 hodin. Když si vzpomenete, roztok občas zamíchejte, ale nic se nestane, pokud se ho za tu dobu ani nedotknete. Posléze odstraňte lógr pomocí sítka. Voda by měla být lehce zabarvená. Do ní orchidej vložte na 15 minut.

Nezapomeňte na pravidlo, že se voda nesmí dostat na srdíčko, protože by rostlina začala uhnívat. Kávovou vzpruhu neaplikujte ani na listy.

Vypadají vaše orchideje schlíple? Zkuste jim nachystat kávovou lázeň! Zdroj: profimedia.cz

Uskladnění kávové sedliny

Jestli jste vášnivým konzumentem kávy, rozhodně nic nezkazíte tím, když budete lógr uchovávat pro budoucí použití. Měla by se nejprve usušit, aby nedošlo k plesnivění, a uložit do lednice.

Zdroje: adbz.cz, chalupari-zahradkari.cz