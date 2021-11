Orchideji hnijí kořeny? Expert prozradil, zda ji lze v této situaci zachránit

Orchidej je nádherná květina, která svými květy rozzáří nejednu domácnost. Jen oproti jiným pokojovým květinám vyžaduje speciální péči. Pokud vám rostlina začne chřadnout, zkuste ji ještě zachránit. V první řadě zkontrolujte její kořeny.

Dopřejte orchideji tu nejlepší péči

Pokud jste si pořídili domů tuto krásku, musíte se o ni adekvátně starat a dodržovat všechna pravidla jejího pěstování. V případě, že se vaší květině nebude dařit, můžete ji přivést zpět k životu. Jen je nutné jí poskytnout všechny potřebné podmínky. Především zkontrolujte kořeny. Pokud stále existuje alespoň část zdravého kořenového systému, rostlina se může uzdravit. Takže nezoufejte a jednejte co nejrychleji.

Důvody hniloby kořenů

Nedostatek nebo přebytek světla

Příliš vlhký podklad - stojatá voda, přemokření

Špatná voda na zálivku

Bakteriální nebo houbová infekce

Pokročilý věk rostliny

Opatrně vyjměte rostlinu z květináče, odstraňte substrát a pečlivě zkontrolujte všechny kořeny. Zdroj: profimedia.cz

Orchidej dá o hnilobě kořenů vědět

Vaše orchidej vypadá celou dobu dokonale, ale „ouha“ najednou jsou její listy jakoby bez života a dokonce mohou začít žloutnout, vysychat a opadávat. To jsou první signály, že něco není v pořádku s kořenovým systémem. Proto neváhejte a učiňte kroky k řádné kontrole.

Jde se na to

Opatrně vyjměte rostlinu z květináče, odstraňte substrát a pečlivě zkontrolujte kořenový systém rostliny. Zdravé kořeny jsou pevné, křehké a mají stříbřitě šedozelenkavou barvu. Konečky těchto kořenů jsou zelené, případně i fialové, záleží na druhu orchideje. Kořeny, které jsou vyschlé, prázdné a až jakoby duté, jsou uhnilé. Poznáte to i podle zabarvení, mají hnědou nebo černou barvu.

Zahrajte si na doktora, který léčí svou orchidej

Nejprve pečlivě odstraňte infikovaný substrát z kořenového balu tak, že ho opatrně odtrhnete od kořenů. Připravte si vydezinfikované zahradnické nůžky a odstraňte kořeny napadené hnilobou. Kořeny, které jsou žluté až bílé nebo zelené neodstraňujte, z nich ještě mohou vyrašit nové. Zbývající ošetřete náležitým fungicidem, který pomůže zahubit zbývající bakterie a plísně. Poté nechte rostlinu volně ležet na čistém vzdušném místě asi tak 12 až 24 hodin, aby mohla řádně vyschnout.

Znovu orchidej zasaďte

V každém případě je nutné vydezinfikovat původní květináč. Ujistěte se, že je pěstební nádoba naprosto čistá, než do ní vložíte adekvátní směs substrátu. Nejlepší bude, když koupíte ten, který je určený přímo pro orchideje. Jde o kůrový mix s příměsí rašeliny. Jen pozor, aby tam rašeliny nebylo příliš. Sáček se substrátem raději rukou promačkejte, abyste se přesvědčili, že obsahuje i dostatečné množství kůry.

Rostlinku zasaďte tak, aby byly pokud možno všechny kořeny v substrátu, tedy i ty, které předtím byly mimo květináč. Z každého takového zasazeného kořene mohou v substrátu vyrašit další, nové, které nyní rostlinka moc potřebuje. Květník ponechte původní, případně zvolte i menší, jen by měl být průhledný.

Po přesazení nedávejte květináč s orchidejí nějaký čas do žádného obalu, aby měly kořeny co nejvíce světla. A co je nejdůležitější? Ujistěte se, že vaše orchidej je v květináči, který má spoustu drenážních otvorů, umožňujících přebytečné vodě odtékat. Jedině tak nedojde k opětovné hnilobě kořenů.

Rostlinku zasaďte tak, aby byly pokud možno všechny kořeny v substrátu. Zdroj: profimedia.cz

Věnujte své orchideji posttraumatickou péči

Umístěte orchidej na místo s dostatkem světla, ale ne na přímé sluneční světlo. Orchidej bude nyní třeba často rosit na listy, a to až do té doby, než si vytvoří po přesazení v substrátu dostatek nových kořenů. Rosení provádějte nejlépe dešťovkou nebo jinou měkkou vodou. Pokud Vám při rosení steče voda dolů k bázi listů, vysušte ji ubrouskem, abyste ochránili srdíčko orchideje. Po dobu, co bude třeba rostlinku hodně rosit, doporučuji držet rostlinu při teplotě cca 22 až 25 °C, pokud by teplota klesla pod 20 °C, mohla by se na listech začít tvořit plíseň. Zhruba do měsíce by měly pomalu začít růst nové kořeny.

