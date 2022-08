Orchideji ztmavly listy: Zbystřete a jednejte hned, jinak vám nepokvete

Pokud vám doma až doposud zpříjemňovala atmosféru v bytě krásně rostoucí orchidej, které se však z ničeho nic dělají na listech tmavé skvrny a nekvete, nenechte nic náhodě a zachraňte ji! Mohlo by se stát, že byste o ni dokonce mohli i přijít.

Krásné exotické orchideje zdobí nejednu domácnost a nejkrásnější jsou v období květu, kdy se rozehrají všemi barvami. Ovšem někdy se stává, že rostlina začne podezřele stagnovat a chřadnout. Dává vám tak na vědomí, že něco není v pořádku.

Jestli chcete udržet orchideje stále ve formě a zdravé, měli byste jim dopřát vhodné prostředí a náležitou péči. Vyžadují dostatek světla, správnou teplotu okolního prostředí, vhodnou zálivku a náležité živiny. Našli jste na listech divné tmavé skvrny či jiné nedostatky? Začněte jednat co nejrychleji, abyste stihli orchidej zachránit.

Našli jste na listech divné tmavé skvrny či jiné nedostatky? Začněte jednat co nejrychleji, abyste stihli orchidej zachránit. Zdroj: shuutterstock.com

Příčinou tmavých listů bývá nedostatek světla

Orchidej potřebuje ke svému zdravému vývoji správné místo s dostatkem světla. Nejideálnější je parapet orientovaný na východ či sever, na jižních stranách by měla být chráněna před přímými slunečními paprsky. Pokud rostlina trpí nedostatkem světla, často se jí pak začnou zabarvovat listy do hněda až do černa. Nedočkáte se ani pučících pupenů, ani květů. V letním období by měla být orchidej v prostředí, kde je teplota kolem 17 °C a během zimy ocení teplotu kolem 22 °C se správnou vzdušnou vlhkostí.

Svůj význam má i vhodný substrát

Orchidejím vyhovuje rašelinná a dobře propustná směs, může být smíchaná s borovou kůrou, kokosovými vlákny nebo perlitem. Perfektní službu jí udělají i sekané slupky kokosového ořechu, tzv. cocochipsy.

Hnědé listy mohou být způsobeny hnilobou

Počínající hniloba se často projevuje právě ztmavnutím listů. Začne většinou skvrnami, které se poměrně rychle rozšiřují a zvětšují, a jejich okolí také postupně žloutne. Napadená místa jsou většinou měkká a pokud je stlačíte, bude z nich vytékat tekutina. Proto byste měli co nejrychleji rostlinu ošetřit, aby se hniloba nepřenesla i na okolní květiny.

Jak orchidej zachránit?

Pokud se vyskytují hnědé skvrny na listech jen okrajově, měli byste je vyříznout vydezinfikovaným ostrým nože, v případě, že je napadena větší plocha, odstraňte list celý. Je totiž nutné hnilobu zlikvidovat kompletně. Rostlinu poté ošetřete buď vhodným fungicidem nebo mletou skořicí.

Častým problémem je nesprávná zálivka

Nejčastější potíží bývá přemokření, které podporuje vznik hnilob a plísní. Když budete pozorní, orchidej vám vždy dá vědět, jestli zaléváte správně a tak akorát. Pokud budou kořeny šedé a suché, rostlinu zaléváte málo a trpí nedostatkem vody. Jakmile jsou bílé, orchidej volá s.o.s. a prožívá doslova kritické sucho. Hnědé a černé kořeny jsou známkou přelití a nadbytku vláhy. Zkuste orchidej dle umístění jednou za dva dny rosit rozprašovačem nebo ji zalévejte jednou za dva týdny.

Pokud chcete orchidej ke květu trošku popohnat, dopřejte ji jednou za měsíc výluh z česneku. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Podpořte orchidej ke květu česnekovým elixírem

Pokud chcete orchidej ke květu trošku popohnat, dopřejte jí jednou za měsíc výluh z česneku. Zhruba po dvou měsících byste se měli dočkat prvních puků a posléze krásně rozkvetlé květiny. Budete potřebovat 3 stroužky česneku a 1 l převařené vody. Jakmile voda vychladne, rozmačkejte do ní připravený česnek a nechte směs jeden den odstát. Poté česnekovou vodu přeceďte do širší misky a postavte do ní orchidej na půl hodiny tak, aby voda dosahovala 2 cm nad spodní okraj květníku. Poté orchidej vyndejte a nechte přebytečnou vodu odtéct.

Zdroje: www.adbz.cz, www.hobby.instory.cz, www.ceskestavby.cz