Jak zachránit orchidej: Při těchto příznacích nemoci zbystřete a hned jednejte

Orchideje mohou trpět různými nemocemi, nicméně nejčastěji strádají uhníváním kořenů a špatnou zálivkou. Přemíra vláhy způsobuje u orchidejní hnilobu, a pokud jí trpí většina kořenového systému, nadějě na záchranu jsou jen malé, ale jsou! Jak se postarat o orchidej, která onemocněla?

Čím trpí vaše orchidej?

Orchideje jsou jistě jedny z nejkrásnějších a nejoblíbenějších tropických pokojovek a lákají nás právě jejich krásné květy. Co ale dělat, když ta naše nekvete a začíná vypadat podezřele špatně? Jak ji přimět ke kvetení?



Kvetení právě teď není úplně žádoucí. Jestliže máte za to, že se vaší orchideji nedaří, možná i skomírá, pak po ní květy nechtějte a raději se postarejte, aby se ozdravila. Kvetení všechny rostliny vyčerpává a některé vykvetou krátce před smrtí právě proto, že se potřebují ještě rychle rozmnožit semeny před tím, než je úplně po nich. Kvetení přenechejte zdravým orchidejím a raději se soustřeďte na to, jak napravit škody. Přihnojení vše nevyřeší.

Nejčastějším problémem orchidejí je přemíra zálivky. Raději používejte techniku namáčení, než zalévání vrchem. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock

Smutný pohled na nemocnou orchidej

Jaké jsou znaky toho, že se orchideji nedaří? Je jich celá řada a vzhledem k tomu, že orchideje trpí často přemírou zálivky a zahníváním, pak poznáte její zdravotní stav především z kořenů. Právě kořeny orchidejí jsou citlivé a zdravotní stav dávají najevo změnou barvy. Hnědnou a černají, ztrácejí na pevnosti a lesku. Zdravé kořeny jsou zelené a pevné či mírně stříbřité se zelenými či fialkovými konečky. K jejich jednoduché inspekci jsou opatřeny rostliny plastovými průsvitnými květináči, které rozhodně nejsou na ozdobou. Přemokření, následná hniloba a chřadnutí rostliny se může projevovat jakýmsi zgumovatění celé rostliny a ztrátou květních pupenů i žloutnutím listů.

Nemocnou orchidej postavte znova na nohy!

Záchrana rostliny není jednoduchá, ale někdy je možná a rozhodně to stojí za zkoušku. Orchidej vyjměte ven ze substrátu, jemně očistěte, aby byl dobře viditelný celý kořenový systém. Tmavé, měkké, zahnívající kořeny je třeba odstranit. Na to použijte vydezinfikované nůžky. Bílé, zelené či žluté kořeny ponechejte a řezy i zdravé kořeny ošetřete fungicidem. Pokud nemáte žádný po ruce, můžete místo něj požít také mletou skořici. Ta se běžně využívá k ošetření řezu na kořenech nebo stoncích, funguje proti plísním a zároveň působí jako stimulant růstu. Než se vrhnete na opětovné zasazení a zalévání, klidně nechejte rostlinu několik hodin mírně oschnout.

Pečujte o kořeny orchidejí, jsou jiné než u ostatních rostlin a mnohé prozradí o stavu rostliny. Zdroj: Profimedia

Léčení nemocné orchideje trvá měsíce

Můžete také odstranit několik listů a květní stonky, které orchidej s uhnilými kořeny jen těžko zvládne vyživit. Ponechávejte vždy alespoň čtyři nejmladší listy vyrůstající ze středu.

Vláhu dodejte orchideji namočením do odstáté vody a následným okapáním nebo hodně rostlinu roste. Ošetřené orchideji poskytněte ideálně nový substrát a dokud jí nenarostou nové kořeny, dodávejte vláhu jen rosením několikrát denně. Postarejte se o to, aby měla léčená rostlina ideální světelné a teplené podmínky. Nepřímé světlo a teploty mezi 22 a 25 °C jsou nejvhodnější a pacientovi pomohou k rekonvalescenci, pokud je však ještě možná.

Návrat k normálu je pomalý, ale zlepšení, respektive spíš nezhoršování je patrné už po dvou týdnech. Nové kořínky by měly růst zhruba po měsíci a za tři a více měsíců už bude jasné, jestli jste zasáhli správně a včas. V té době už by měla být orchidej opět v dobrém zdraví, s viditelně pevnějšími a lesklejšími listy i novými kořeny.

Další onemocnění orchidejí

Je to všechno? Nebo mohou trápit orchideje i jiné nemoci? U orchidejí se můžete setkat také se suchými světlými či hnědými fleky na listech. Ty jsou nejčastěji způsobeny popálením od sluníčka a jsou nevratné. Umístěte orchidej na lepší stanoviště a nechejte jí narůst nové zdravé listy.

Také můžete zaznamenat bílý povlak připomínající mapy na listech. Takto se může projevit zalévání příliš tvrdou vodou, když dešťová nebo dobře odstátá voda není vždy po ruce. Při dlouhodobějším používání se však může tvrdá voda projevit právě bělavým povlakem na listech.

Pozor! Takové fleky mohou být také po rosení tvrdou vodou. Mapy z listů odstraňte otěrem a vodu nechávejte dobře odstát před tím, než ji použijete k zálivce nebo rosení orchideje. Pokud jste používali tvrdou vodu často, může být problém horší než jen povrchový. Kořeny mohou mít problém správně fungovat a rostlinu budete muset ošetřit stejně jako při zahnívání kořenů.

Orchideje jednoznačně upřednostňují dešťovou nebo odstátou vodu. Zdroj: shutterstock.com