Péče o orchidej: Víte, že ji nesmíte dávat poblíž ovoce?

Exotická a tolik oblíbená orchidej potřebuje během zimního období trošku odlišný přístup a samotná péče o ni je jiná než v létě. Všichni, kteří tyto nádherné květiny pěstují už delší čas, to vědí. Začátečníkům dáme pár tipů, co a jak. Ale co možná neví ani zkušení, je to, že orchideje by neměly být v blízkosti ovoce. Proto vánoční mísy s jablky a pomeranči postavte do bezpečné vzdálenosti od těchto pokojových květin.

Orchideje, ačkoliv pocházejí z tropických podmínek, velmi dobře prospívají i v našich bytech. Nemusíme se proto bát přehnaných nároků, které byste jim nedokázali splnit. Jen je dobré zapřemýšlet o tom, jak ve svém původním prostředí žijí a rostou, a pokusit se připravit jim co nejpodobnější podmínky. Dáme vám pár užitečných rad.

Péče o tuto dominantní krásku je v zimě o něco náročnější než v letních měsících. Měla by mít pro svůj zdravý vývoj správné místo, a hlavně by se neměla vyskytovat v blízkosti ovoce. Zanedlouho se dozvíte proč. Orchideje jsou původně tropické rostliny, které milují teplo a vlhkost.

Pozor na suchý vzduch a průvan

A právě to může být jedním z problémů, proč vám orchidej neprospívá tak, jak by měla. V chladném zimním období je ve vytopeném bytě, kde často bývá i suchý vzduch. Ale při správné péči mohou šťastně přežít i zimní měsíce v pohodě. Nejlépe se cítí v místnostech, kde je teplota v rozmezí 15 až 25 °C. Nikdy by orchidej neměla být v blízkosti extrémních teplot, takže se vyhněte rozpáleným krbům a horkým radiátorům. Mohly by spálit listy a vysušit nejen pučící poupata, ale i květy. Stejné potíže by mohl způsobit velký chlad a průvan, i toho je ušetřete.

Někdy vás může zaskočit, že orchidej stagnuje s dalšími květy. Ale nezoufejte, protože i s tím se dá něco udělat. Zdroj: profimedia.cz

Správná dávka světla

Důležité je pro ně i správné světlo. Orchidejím vyhovuje světlé a polostinné místo, ideální jsou okna orientovaná na východ nebo západ. Zkuste je nedávat k oknům, která jsou orientovaná na jih, kde je naopak světla příliš. Hrozí zde i zásah ostrými slunečními paprsky, které by mohly poškodit listy spálením a vysušením. Odnést by to mohly zbytečně i poupata a květy, opadaly by a vy byste se neměli z čeho těšit. Na světlé lokality můžete květiny umístit jedině koncem zimy a na počátku jara, aby se stihly aklimatizovat na zvyšující se teploty a větší podíl denního světla před létem.

Pozor na ovoce

Vždy myslete na jedno základní pravidlo. Za žádných okolností neumisťujte rostlinu do bezprostřední blízkosti ovoce. To totiž uvolňuje etylen, který urychluje kvetení, a kvůli tomu vám mohou poupata opadat, což by byla opravdu škoda. Není nic krásnějšího než orchidej obalená svými neskutečně nádhernými květy.

Jak v zimě se zálivkou

Orchidej obecně nepotřebuje moc vláhy, ale v zimě potřebuje vody ještě méně. V chladnějším období by mohlo být její přelití i dost velký problém. Nápovědou, kdy dodat vaší orchideji vláhu, vám budou její kořeny. Ve chvíli, kdy mají místo zelené stříbřitě šedou barvu, je na čase je lehce zalít. Ale může to být klidně jednou za několik týdnů.

Proč vaše orchidej opět nekvete?

Někdy vás může zaskočit, že orchidej stagnuje s dalšími květy. Ale nezoufejte, protože i s tím se dá něco udělat. Zkraťte stonky jen na několik centimetrů a buďte trpěliví. Přestože to mnohdy může trvat i několik týdnů či měsíců, než začne růst nový stonek. Ale když už orchidej vystrčí své růžky, budete za svou trpělivost odměněni množstvím nových květů.

V zimě nepřesazujte

Orchidej je velmi citlivá na zásadní změny. Samozřejmě jí není dobře v malém květníku, kdy její kořeny trčí ze všech stran ven. Ovšem v zimě má období klidu, tak ji zbytečně nemučte. Pokud jste květinu nestihli přesadit koncem léta, teď v zimě už se do toho nepouštějte. Počkejte do jara a nezapomeňte si připravit i správnou nádobu, která by měla být o jednu velikost větší a průsvitná.

Pozor na škůdce, rostlinám se nevyhýbají ani v chladném počasí

Zvláště opatrní buďte v zimě ohledně různých škůdců, jako jsou mšice a svilušky. Velmi si totiž libují v suchém vzduchu vytopených místností a ukrývají se často na spodní straně listů. Proto je pravidelně kontrolujte a v případě napadení sáhněte po některém z přírodních postřiků, které jsou určené na okrasné rostliny.

