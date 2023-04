Vašim orchidejím nic nepomáhá a nekvetou? Dopřejte jim speciální proceduru

Kvetoucí orchideje jsou chloubou každé domácnosti. Při správné péči vám majestátní květy křehké květiny mohou dělat nepřetržitě radost i několik měsíců v kuse. Chce to jim jen věnovat správnou péči. Máme pro vás hned několik tipů, jak přimět orchideje k opětovnému kvetení, nebo jak si jejich květů užít co nejdéle.

Jsou nádherné a majestátní. Jakmile rozkvetou jejich rozličně barevné květy, těžko od nich dokážete odtrhnout zrak. Krása orchidejí je ale vykoupena jejich určitou křehkostí, tudíž i důslednou péčí, kterou jim musíte věnovat, aby správně prospívaly.

Pokud chcete mít orchidej stále krásnou a kvetoucí? Na 7 užitečných tipů se podívejte v tomto videu:

Podstatné je rozpoznat, co přesně vaše konkrétní rostlinka potřebuje - a to není úplně lehké. Spousta pěstitelů bojuje hlavně se zálivkou a má pocit, že barevně zářící květy a šťavnaté listy potřebují spoustu vláhy. Není to tak úplně pravda a snaha orchidejím dopřát dostatek zálivky se často míjí účinkem. Jak tedy na to, aby orchidej rozvinula své skvostné květy? Metod je hned několik.

Péče o orchideje vyžaduje trochu cviku, odměnou vám ale budou nádherné květy. Zdroj: reddish

Jak na zálivku orchidejí

Správně zalévat orchideje je trochu věda. Pokud se ale budete řídit jednoduchou radou, určitě neuděláte chybu. Pokud jsou kořeny krásně zelené, rostlina má vláhy dost a není potřeba ji zalévat. Zbystřete v momentě, kdy zešednou. Tehdy si vaše orchidej o zálivku přímo říká. V případě, že jsou kořeny černé, žluté nebo hnědé, držte se s konvičkou na hony daleko, podařilo se vám totiž orchidej přelít. A už vůbec byste neměli nechávat orchidej stát ve vodě několik dní. Orchidejím se dopřává vláha vždy jednorázově jednou za čas.

Procedura s rýží a citronem

Kromě výluhu z rýže, který mimochodem funguje mnohem lépe než hnojivo z hobby marketů, můžete použít ještě citronovou vodu. Citron vyžene ze substrátu plísně a jiné škůdce a dodá orchidejím potřebné živiny. Pamatujte si jen, že je potřeba jednu lžíci citronové šťávy naředit litrem vody.

Pokud orchidej chřadne, vyrobte pro ni speciální roztok. Možností je hned několik. Zdroj: Andrei Dubadzel/Shutterstock.com

Česneková vzpruha

Skvostnou květenu a dobře prospívající orchidej zajistí i speciální česneková zálivka. Možná to zní zvláštně, ale věřte, že skutečně funguje. Jednoduše si do sklenice nebo lahve připravte litr čisté vody. Oloupejte pět stroužků česneku a dejte je do připravené vody. Nechejte přes noc vylouhovat. Ráno stroužky vyndejte a výluhem orchideje zalijte.

Česnekovou zálivku můžete opakovat několikrát za sebou. Díky ní již rozkvetlé orchideje budou plné života a pokvetou mnohem déle, a ty, které o květy přišly, budou zase brzy kvést. Mezi zkušenými pěstiteli orchidejí je znám ještě jeden způsob, jak přesvědčit rostlinu, aby začala znovu kvést. Tím je cukrová zálivka. Připravte si roztok ze lžíce cukru a litru vody. Vlijte jej do lavoru nebo vědra a na půl dne do něj chřadnoucí rostlinu postavte. Po dvanácti hodinách ji vyndejte a nechte ji se ještě dvě hodiny vzpamatovat v obyčejné vodě. Pak vyndejte a orchideji dopřejte nějaký čas klid bez zálivky. Tento trik opakujte jen výjimečně.

