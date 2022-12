Zvláštní, ale skvělý způsob, jak pěstovat orchidej bez zalévání. Skvělý trik

Nebaví vás zalévání pokojovek? Pokud máte doma orchidej, splní se vám sen, že se bude rostlina o dostatečnou vlhkost starat sama. Jak na to?

V případě, že patříte mezi milovníky orchidejí a chcete jim dopřát odpovídající vláhu bez vašeho většího úsilí, dejte se do pěstování jiným způsobem. Ve výsledku vám to ušetří spoustu času a uvidíte, že bude rostlina krásně prospívat. A navíc budete šetrní k přírodě, protože užitečným způsobem recyklujete prázdnou plastovou lahev.

Jak si vyrobit samozavlažovací květník na orchidej, se můžete podívat ve videu:

Orchideje jsou nádherné nepřehlédnutelné rostliny s květy v mnoha barvách. Na světě jich existuje něco kolem 26 000 druhů v přibližně 880 kategoriích či rodech a jsou jedním z nejrozšířenějších druhů. Původním domovem orchidejí jsou oblasti mezi rovníkovými tropy a arktickou tundrou.

Orchideje rostou na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin, ale nejsou parazity v pravém slova smyslu. Jedná se o epifyty, které se drží jiné rostliny pouze kořeny, ale neberou jim živiny. Husté kořeny orchidejí jsou speciálně přizpůsobeny k absorpci vlhkosti i rozpuštěných živin a ke svému životu potřebují dobrou cirkulaci vzduchu.

Orchideje jsou nádherné nepřehlédnutelné rostliny s květy v mnoha barvách. Zdroj: shutterstock.com

Správné zalévání je klíčem k dobrému růstu

Přestože potřebují orchideje dostatečnou vlhkost, neznamená to, že by jim svědčilo nadměrné přelévání vodou. To přímo nesnášejí a je to pro ně nebezpečné. Nikdy by voda ze zálivky neměla zůstávat v obalovém květníku či v tácku. Používat byste měli raději měkkou vodu v pokojové teplotě. Pokud pěstujete orchidej v běžném květináči, dopřejte jí zálivku tak jedenkrát za 14 dní a sem tam ji nechte i 3 týdny bez zálivky. Orchidej ocení i pravidelné rosení.

Nevyhazujte plastovou lahev, bude zalévat za vás

Vyzkoušejte pěstování bez zalévání, díky kterému se dočkáte orchideje plné života s obrovskými a bohatými květy.

Jak na to?

Prázdnou lahev od limonády využijte k pěstování orchidejí. Odřízněte horní třetinu s hrdlem a udělejte jeden otvor do středu uzávěru a několik kolem dokola v části pod hrdlem. Poté protáhněte otvorem v uzávěru knot nebo provázek s co největší absorpcí, kterým si bude sama odebírat potřebnou vláhu.

Vyjměte celou rostlinu z koupeného plastového květináče a opatrně odstaňte veškeré uschlé části kořenů. V podstatě by vám ve spodní části měly zůstat jen zdravé kořeny. Dezinfikovanými nůžkami můžete odstranit i suché či nažloutlé listy. Poté vložte rostlinu na 5 minut jen do vody, kterou jste nalili do spodní části lahve. Potopeny by měly být pouze kořeny, v místech od začínající růžice by měla být rostlina v suchu.

Poté vsaďte orchidej do připraveného květináče s knotem z horního dílu lahve, kterou jste předem doplnily kůrou pro orchideje. V tento moment rostlině poprvé a naposledy dodáte vláhu, a to nejlépe orosením kůry. Pak už se o zásobu vody postará fyzika a vzlínavost vody. Na vás bude jen pravidelně dolévat vodu do vytvořeného zásobníku.

Orchideji začnou aktivně růst nejen mladé vzdušné kořeny, ale rozrostou se rychle i kořeny staré. Zdroj: shutterstock.com

Výhoda této metody

Během tohoto způsobu pěstování začnou aktivně růst nejen mladé vzdušné kořeny, na nichž se budou objevovat nové zelené výhonky, ale rozrostou se rychle i kořeny staré. Vyhnete se obtížným plísním a hnilobám, které rostlině škodí. A protože se kvůli dostatku světla má orchidej pěstovat v průsvitné nádobě, perfektně zužitkujete plastovou lahev, kterou byste jinak vyhodili.

Zdroje: www.krostrade.cz, www.flw-csn.imadeself.com www.sazenicka.cz