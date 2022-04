Orchideje milují pivo: Podpořte je v kvetení a nalijte jim trochu tekutého zlata

Patří mezi vaše oblíbené nápoje pivo? V tom případě máte výhodu! Až si jedno dopřejete, jistě nepohrdne ani vaše orchidej. Prospěje jí to a odmění se vám nejen nádhernými květy, ale bude i plná síly.

Orchideje jsou velice populární a zdobí mnoho interiérů svým exotickým vzhledem. Každý by je chtěl mít co nejčastěji rozkvetlé, ne vždy se to však daří. Tyto skvostné květiny totiž potřebují správnou výživu a láskyplnou péči. A dopřát jim ji můžete zcela jednoduše.

Hnojte přírodně

Průmyslově vyráběných hnojiv je na současném trhu k dispozici nepřeberné množství. Vsaďte však raději na přírodní živiny a buďte „eko“! Určitě se vám to vyplatí, a to nejen finančně.

Vždy květině naslouchejte

Orchidejím, stejně jako jiným rostlinám, prospívá správné a vhodné hnojení. Držte se pravidla, že nic se nemá přehánět. Proto si dejte pozor na zbytečné přehnojování, nadbytečné množství hnojiva by totiž mohlo vypálit jejich citlivé kořeny. Ovšem, není pochyb, že dobře živené orchideje jsou zdravější s pevnými listy a častěji bohatě kvetou. Významnou roli hraje způsob hnojení. Máme pro vás pár tipů, které skvěle fungují!

Pivo je „in"

Jednou ze zajímavých ingrediencí, která orchideji nesmírně prospívá, je pivo. Nakopne orchideje k růstu i ke květu a z výsledku budete mile překvapeni.

Proč je pivo i prvotřídním hnojivem?

Obsahuje totiž vzácné kvasnice, ječný slad a chmel. Tento lahodný zlatavý mok nejen skvěle zavlažuje, ale je také velmi dobrým zdrojem vitamínů skupiny B. Podpoří rostlinu ke správnému a zdravému růstu. A nejen to! Zároveň obsažené látky v pivu posilují celý kořenový systém, čímž se podstatně zvyšuje odolnost rostlin vůči mnohým chorobám a škůdcům. A tak mají orchideje čas na dlouhé a opakované květenství. Dočkáte se i silných a krásně tučných a lesklých listů.

Jaké pivo je vhodné

Orchidej nesnese každý druh piva, je důležité dodat ji jen nízkoprocentní světlé pivo. Vyvarujte se naprosto ochucených piv, kde je velké množství umělých barviv a sladidel. To by orchidej moc nejásala!

Zalévejte pivem jako znalec

V každém případě je nutné zředit pivo vodou, nejlépe použijte 250 ml vody a 50 ml piva. Je totiž potřeba zmírnit obsažené množství alkoholu, který by vysušoval kořeny. Nejprve nápoj nalijte do misky a nechte ho alespoň půl hodiny odstát. Teprve až poté pivo smíchejte s vodou.

Jak často si orchidej pivko může dopřát?

Pivním roztokem zalévejte květinu maximálně jednou za měsíc. Vzhledem k tomu, že pivo podporuje vývoj a růst, používejte ho pouze v období od března do září. Dopřejte pivní výživu i listům. Stačí jen namočit jemnou textilii a otřít všechny listy pivním roztokem nejen z horní, ale i ze spodní strany, a to tak dvakrát nebo třikrát za týden. Díky tomu se do rostlinných pletiv dostanou vitamíny skupiny B, D a také A. Brzy se také dočkáte i nového výhonku s budoucími květy.

