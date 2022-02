Máte staré orchideje? Zkuste úžasný trik s pivem. Ožijí a osypou se květy

Orchidej je jednou z nejoblíbenějších pokojových rostlin. Patříte také mezi její vášnivé pěstitele a obdivovatele? Tak to jste se možná už setkali i s nepříjemnou situací, kdy po nějaké době orchidej odmítá kvést. Máme pro vás bezva tip na skvělé hnojivo. Je jím obyčejné pivo! Uvidíte, jak po něm orchidej začne opět prospívat.

Orchideje se v současné době těší obrovské oblibě, a to především díky svým nádherným exotickým květům. Dokážou rozzářit nejen každý obývací pokoj, ale i kancelář v práci. Jak docílit toho, aby se vašim orchidejím neustále skvěle dařilo a kvetly co nejvydatněji?

Vsaďte na přírodní živiny

Většina pěstitelů zná veškerá pravidla správného zalévání a hnojení. Průmyslově vyráběných hnojiv je na současném trhu k dispozici nepřeberné množství. Proč ale nepomoci květině něčím přírodním, co máte skoro jistě doma. Často jde o účinné pomocníky, a navíc budete "eko"!

Pivo neaplikujte prostřednictvím zálivky, ale potírejte jím orchideji listy. Zdroj: shutterstock.com

Hnojte s citem

Stejně jako jiným rostlinám, prospívá i orchidejím vhodné a správné hnojení. Držte se pravidla, že méně je více! Nadbytečné množství hnojiva by totiž mohlo poškodit jejich citlivé kořeny, a to by květině spíš ublížilo, než pomohlo. Ovšem, není pochyb, že dobře živené orchideje jsou zdravější s pevnými listy a častěji bohatě kvetou. Zásadní roli hraje způsob hnojení. Inspirujte se několika ověřenými tipy.

Správné hnojivo aplikujte zároveň i jako zálivku

Víte proč? Protože kořeny orchidejí nejsou na pobyt ve vodě dle své přirozenosti zvyklé. Vláhu svými epifyty čerpají z ranní rosy a živiny naopak z rostlinného odpadu, který se nachází v kůře. V domácím prostředí se často stane, že rostlinu z dobré vůle zbytečně přemokříme či přehnojíme. Proto před každým zásahem květinu nejprve prohlédněte, ona vám poví, co potřebuje.

Řiďte se stavem kořenů

Dokud jsou zelené a plné síly, je to znamení, že mají vláhy dostatek. Ovšem, jakmile zešednou, je na čase rostliny opět zalít. Sesychání kořenů už bohužel bije na poplach, že je stav vážný!

Jakmile vysílá orchidej „mayday“, dopřejte jí pivečko

Pivo zachrání i pohromu. Jen ho neaplikujte za pomoci zálivky, ale potírejte jím orchideji listy. Stačí namočit vhodnou jemnou textilii. Otřete všechny listy nejen z horní, ale i ze spodní strany, a to tak dvakrát nebo třikrát za týden. Díky tomu se do rostlinných pletiv dostanou vitamíny skupiny B, D a také A. Dokonale a rychle pomohou rostlině v regeneraci a vyléčí ji z jejích neduhů. Svěšené a pokroucené listy se tak brzy změní v lesklé a plné života. A brzy se dočkáte i nového výhonku s budoucími květy!

Úžasné je i hnojivo z kávy

Pivo je vhodné při alarmujícím volání orchideje o pomoc. S kávou jsme však v jiném, a to o mnoho příjemnějším levelu. Je vhodná hlavně pro orchideje v dobrém zdravotním stavu, které jen nechtějí znovu vykvést. Vždy mějte na paměti, že potřebují především dávku draslíku, manganu a hořčíku. Možná vás nikdy nenapadlo, že jej najdete v oblíbeném nápoji jménem káva! Klasické hnojení kávovou sedlinou je ovšem pro orchideje příliš intenzivní, proto raději použijte instantní kávu a připravte si z ní jemné hnojivo.

Jak na hnojivo z kávy

Uvařte si menší šálek slabé kávy a samozřejmě ji nechte dostatečně vychladnout. Do ní poté orchidej na několik hodin namočte. Následně nechte okapat a máte hotovo. Když to budete opakovat každý týden, máte o zálivku vždy postaráno. Je to jedna z věcí, kterou orchideje potřebují ze všeho nejvíc.

Převařte jeden litr vody a rozmačkejte do něj tři stroužky česneku. Zdroj: shutterstock.com

Česnek je zázrak

Vyrobte si další možné domácí hnojivo. Převařte jeden litr vody a rozmačkejte do něj tři stroužky česneku. Následně vše zakryjte pokličkou a nechte tak 24 hodin odstát. Posléze už jen vylouhovaný roztok přeceďte a máte při ruce bezvadné a účinné přírodní hnojivo na orchideje.

Občas ponořte květináč s květinou na půl hodiny do kbelíku s česnekovým roztokem. Poté ji vyjměte a nechte dostatečně okapat. Nebo raději zaléváte? Můžete zvolit i tuto možnost, jen nenechte květinu stát v přebytečném hnojivu, které odteče do obalové nádoby či spodní misky.

