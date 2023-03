Orchideji zasychají a upadávají nerozkvetlá poupata: Častá chyba začátečníků!

Už se vám také stalo, že zdravé a krásně rostlé orchideje jen chvilku před kvetením shodily poupata? Že je něco špatně, by jistě vytušil každý, ale co? To ví jen málokdo. Důvodů, proč orchideji poupata zaschla, může být hned několik.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.mimibazar.cz Orchideji opadávají poupata Nic nepokazíte tím, když rostlině, která se chystá kvést, přilepšíte hnojením. Kvetení je pro všechny rostliny náročné období, kdy mají vyšší požadavky na živiny. V případě orchidejí se nabízí například využít banánové slupky, které se pěstitelům osvědčily a rozhodně s nimi nic nepokazíte. Jak připravit hnojivo z banánových slupek vám prozradí následující video. Autoři z „Já vím" se podělili o tři způsoby jeho výroby: Orchideje jsou citlivé a teplotu a vzdušnou vlhkost Za ztrátou květů či květních pupenů mohou být teplota a vlhkost vzduchu. Vzhledem k tomu, že přes zimu intenzivně topíme, větráme a co si budeme povídat o vzdušnou vlhkost spíše nestojíme, může docházet k dramatickým výkyvům, které rostlina nezvládne. Kvetení je pro každou rostlinu náročné období. Zdroj: shutterstock.com Dejte si pozor, jak větráte, a pokud chcete rostlinám zvýšit vzdušnou vlhkost, nechejte na topení výparník. Rostliny rozhodně můžete také rosit i zalévat podle vašeho zavedeného schématu. Mnozí pěstitelé upřednostňují jednou týdně rostlinu i s květináčem na 10 až 15 min postavit do misky s vodou, aby substrát natáhl vláhu, nechat dobře okapat a vrátit zpět na stanoviště. Takovým způsobem nemůže dojít k přemokření a orchidej bude mít vláhy tak akorát. Orchideje jsou nejčastěji umístěné na oknech, kde se mohou průvanem prochladit. Zdroj: shutterstock.com Má vaše orchidej dost světla? Dalším důvodem, proč poupata opadávají, může být světlo. I když jsou orchideje na světlo citlivé a nesnáší přímé sluneční paprsky, za špatného počasí na podzim, během zimy i na jaře může orchidej trpět jeho nedostatkem. To se týká i jiných pokojovek, které milují rozptýlené světlo. Stejně se chová například toulcovka. Orchidejím může během zimy světlo chybět, navíc upřednostňují průsvitné květináče. Zdroj: Shutterstock Světli i na kořeny Orchideje navíc mají rády, když jsou také jejich kořeny vystavené světlu, proto se spíš nedoporučuje dávat je do jiných květináčů či krytek. Průsvitný květináč, ve kterém jste rostlinu koupili, je ideální z mnoha důvodů.