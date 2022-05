Jak zachránit orchidej, které uhnily kořeny: Pomůže vám obyčejná vata

Orchidej je jednou z nejkrásnějších exotických květin a její nádherné originální květy jsou vždy chloubou každého pěstitele. Někdy se stane, že květina začne jaksi stagnovat a její kořeny jsou bez života a shnilé. Nezoufejte! Víme, jak na to.

Orchideje jsou naprosto jedinečné a unikátní rostliny, které nerostou v klasické zemině jako jiné pokojové rostliny a mají zcela jiné nároky na zálivku. V současné době se můžete setkat s více než 30 000 druhy orchidejí a 120 000 atraktivních hybridů. Dokážou rozzářit nejen každý obývací pokoj či ložnici, ale i stůl v pracovní kanceláři.

Ne každému se poštěstí, že mu orchideje po celou dobu pěstování krásně prospívají a kvetou. Mnohokrát člověk stojí před otázkou, proč se květině příliš nedaří a říká si, co dál a jak květině pomoci. Pokud chcete udržet orchideje zdravé, musíte jim vytvořit přirozené prostředí, které jim naprosto vyhovuje.

Uhnívající kořeny hned odstřihněte a orchidej osušte. Zdroj: shutterstock.com

Zelené kořeny se změnily v hnědé

Pokud začnou květině černat nebo hnědnout kořeny, mohla to způsobit špatná a častá zálivka. Potíž může být také v nadměrném hnojení. Příliš mnoho hnojiva může totiž ve výsledku kořeny spálit, a dokonce omezit i tvorbu květů. Shnilé kořeny jsou měkké, nemohou dýchat a ani přijímat živiny. Kvůli tomu začne odumírat bohužel celá rostlina.

Jak si poradit s mírně shnilými kořeny

Nejprve to můžete zkusit s vysušením substrátu a omezením zálivky. Jestliže máte dojem, že květina už potřebuje vodu, pouze jemně zvlhčete kořeny pomocí rozprašovače. Substrátu se naprosto nějakou dobu vyhněte.

Příliš shnilé kořeny

Pokud má vaše orchidej kořeny již významně postižené hnilobou, budete muset rostlinu zachránit poněkud radikálnějším způsobem. Co máte udělat? V první řadě vyndejte květinu z květináče, odstraňte substrát a zkontrolujte všechny kořeny. Ty zdravé jsou vždy pevné, mají šedozelenou barvu a jejich konec bývá většinou fialový. Uhnívající kořeny hned odstřihněte a orchidej osušte. Poté ji přesaďte do nového květináče s novou zeminou a zalévejte až po několika dnech. Obvykle se pro orchideje používá substrát, ve kterém najdete rašeliník, bukové listy, perlit, mech, kokosová vlákna, hrubý štěrk nebo kůru jedle, dubu či borovice.

Využijte obyčejnou vatu

Nejde o nic složitého. Stačí, abyste dodrželi správný postup a vzali si k ruce vatu, díky níž kořeny orchideje zesílí a budou odolné. Někdy se používá i rašeliník, ale vata je o hodně lacinější a hlavně dostupnější.

Poškozené orchideji pečlivě odstraňte všechny shnilé kořeny. Nevadí, když odstraníte naprosto všechny, orchidej si rychle vytvoří nové.

Co budete potřebovat: Dostatečně velkou průhlednou misku, nejlepší je skleněná, protože kořeny potřebují dostatečný přísun světla, a obyčejnou bílou vatu.

Vatou vystelte připravenou nádobu a vložte na ni připravenou orchidej. Měla by stát rovně, proto ji opřete buď o okraj misky nebo ji podepřete například špejlemi. Následně vatu pokropte vodou z rozprašovače. Dávejte však pozor, aby se voda nedostala do srdíčka rostlinky, protože by to mohl být nebezpečný zdroj pro další plísně a hniloby. Orchidej by si rychle měla začít vytvářet nové zdravé kořeny.

Pokud začnou květině černat nebo hnědnout kořeny mohla to způsobit špatná a častá zálivka. Zdroj: shutterstock.com

Myslete na prevenci a orchidej neutopte

Pro prevenci jakýchkoliv chorob není od věci přidat do postřiku (½ l vody) 1 ml peroxidu vodíku v 3 % koncentraci. Jedna aplikace stačí a nadále můžete orchidej rosit už jen čistou odstátou nebo děšťovou vodou, a to vždy, až bude vata suchá. Nikdy by voda neměla protéct z vaty až do misky, pokud se vám to někdy stane, nadbytečnou vodu hned vylijte. Takto se o orchidej starejte až do doby, kdy se objeví nové kořeny. Pak nezbývá, než už jen orchidej vysadit do substrátu a těšit se z jejího růstu a bohatého květenství.

