Proč naše babičky používaly na orchideje tajnou ingredienci z mikulášské nadílky

Pokud vám nebo vašim dětem nadělil letos Mikuláš namísto dobrot či radostných dárků také trochu uhlí, nezoufejte. Zvláště, pokud máte doma za oknem orchidej. Díky tomuto černému „pokladu“ totiž můžete květinu povzbudit ke květu a také ji ochránit před mnohými chorobami. Jak na to?

Orchideje jsou poslední dobou součástí mnoha domácností, které zkrášlují svým exotickým a poklidným zjevem, a to obzvlášť v období květu, kdy hrají všemi barvami. Pokud vám rostlina nekvete, zjistěte příčinu a podpořte ji správnou péčí či vhodným prostředkem. Co vše orchideje potřebují a čím jim můžete pomoci?

Dostali jste od Mikuláše uhlí?

Pokud vám orchidej dlouho nekvete a vy máte nyní po ruce uhlí, můžete jím tvorbu květů podpořit. Během přesazování rostliny přimíchejte trochu rozdrceného uhlí k substrátu pro orchideje, obsahuje totiž živiny, které jsou pro tento druh rostlin velmi užitečné. Jedná se zároveň o pesticidy, které napomáhají k tlumení a hubení rostlinných škůdců a k dezinfekci a ochraně před hnilobami a plísněmi.

Pokud vám Mikuláš nadělil uhlí a nekvete vám doma orchidej, můžete jím podpořit nejen tvorbu květů. Zdroj: shutterstock.com

Uhlí lze využít i na poškozené a skvrnité listy nebo při poranění některé z části rostliny, a to právě pro jeho dezinfekční účinky. Odstraňte poškozenou část rostliny a rány potřete kouskem uhlí. Zabráníte tak dalšímu šíření nemoci.

Pěstování je jednoduché, ale má svá pravidla

A jak zjistit, zda má vaše orchidej správné podmínky k životu? Připomeneme vám pár základních zásad, kterých byste se měli držet. Pokud má rostlina špatné předpoklady k růstu, měli byste jí zajistit odpovídající prostředí i péči.

Orchideje milují teplo

Protože se jedná o teplomilné rostliny, orchideje preferují denní teploty kolem 22 až 27 °C, ideální noční teploty by měly být o několik stupňů nižší, a to kolem 18 °C. Krátkodobý teplotní výkyv přežijí, ale dlouhodobě jim škodí, stejně jako letní prudká horka. Rostliny by neměly být vystavovány příliš nízkým teplotám, které mohou vést k zahnívání kořenů a k celkovému neprospívání rostlin.

Zásadní je dostatek světla

Protože orchideje vyžadují velkou dávku světla, je pro ně nejvhodnějším stanovištěm místo u okna. Nejvíce se jim bude dařit u oken na východní nebo západní straně. Během zimy je můžete přemístit i na jižní stranu, anebo jim přisvětlovat, abyste prodloužili působení světla na 12 až 14 hodin. Dočkáte se tak jistě brzy i květů. Vždy však pozor na intenzivní sluneční paprsky, které by orchidej poničily.

Vlhkost vzduchu rozhoduje o mnohém

Při pěstování orchidejí byste nikdy neměli opomenout dostatečnou vlhkost okolního vzduchu. Nadměrné sucho bývá častou příčinou neuspokojivého růstu. Myslete proto na pravidelné zvlhčování vzduchu v pokoji, kde květinu pěstujete.

Lze také využít pár triků: Postavte vedle orchideje na parapet větší množství květin, které dokáží pohromadě udržet vyšší vlhkost než samostatná rostlina. Také můžete postavit květináč do podmisky s navlhčenou drenáží. Vhodné je i pravidelné rosení.

Orchideje sice potřebují ke zdárnému růstu vysokou vlhkost, ale absolutně nesnášejí jakékoliv přemokření. Zdroj: Shutterstock

Jak se zálivkou

Orchideje sice potřebují ke zdárnému růstu vysokou vlhkost, ale absolutně nesnášejí jakékoliv přemokření. Zabránit mu můžete vytvořením drenážní vrstvy v obalovém květináči, a to alespoň 4 mm vysoké. Vhodným materiálem je například polystyren nebo drobný štěrk. Orchidej zalévejte zhruba 1x za 10 až 14 dní dle konkrétních podmínek ve vašem bytě, a to nejlépe dešťovou nebo odstátou vodou pokojové teploty.

