Orchidejím usychají poupata: Profesionál radí, jak tomu předejít

Orchidej je nádherná exotická bytová dekorace, samozřejmě především když kvete. Někdy však může docházet k usychání poupat, čímž se květů nedočkáte. Jak tomu předejít a na co si dát pozor?

Ačkoliv je orchidej květina, která moc péče nevyžaduje, některé požadavky byste jí měli splnit. Když jí dáte vše potřebné k životu, bude vás vždy těšit svou neodolatelnou exotickou krásou. V případě, že je něco v nepořádku, vám orchidej ihned ohlásí svým zjevem. Důvodů, proč poupata orchidejí zasychají, může být více. Specialista na orchideje Petr Král k tomu říká: „Pěstitelé se často domnívají, že jde o nedostatek zálivky. Ale ve skutečnosti jsou i další možné příčiny.“ A z toho vyplývá, že je vždy dobré zjistit, co orchideji brání v jejím normálním vývoji.

Zaschlá poupata vás mohou zaskočit nejčastěji v chladnějších měsících roku. Zdroj: shutterstock.com

Zima opadávání nahrává, chybí světlo

Zaschlá poupata vás mohou zaskočit nejčastěji v chladnějších měsících roku. Dny se bohužel zkracují a denního světla je nedostatek. Ostatně jako by nám něco v tomto období scházelo, cítíme i my. Každý druh orchideje je jiný a některý se s deficitem světla tak nějak „popere“, jiný strádá. Ve chvíli, kdy je málo slunečního svitu, květina nedokáže nashromáždit potřebné množství energie pro normální vývoj poupat. Je to vlastně obranný mechanismus rostliny, díky kterému přežije. Jestli ji chcete udělat dobře, dejte ji během zimy co nejblíže k oknu. V případě, že ji chcete rozmazlovat, dopřejte ji trochu umělého osvětlení na minimálně 8 hodin denně.

Světlo dopřávejte ve správných dávkách

Preventivně vždy před zimou umístěte orchidej na světlé místo. Na jaře a v létě orchidej přímé slunko nemusí, pálí jí listy, ale v zimě se jeho horkých paprsků bát nemusíte. Nemají svou běžnou sílu. Proto od jara umístěte orchideje k východnímu nebo západnímu oknu. V případě, že tuto možnost nemáte, zastiňte exotické krásky většími rostlinami nebo na okenní sklo nalepte speciální fólii. Zabrání většímu prostupu slunečních paprsků. Kdybyste květinu nepřemístili, došlo by nejen ke zmíněnému spálení listů, ale celá rostlina by mohla postupně uvadnout a odumřít.

Ušetřete orchidej nachlazení

O poupata můžete přijít, když vaši orchidej ofoukne průvan nebo se k ní přiblíží mráz. Přece jenom jsou tropického původu. Tato rostlina vždy ocení spíše vyšší a rovnoměrnější teploty. Proto byste v místnosti, kde květinu přes zimu uchováváte, neměli nějak zásadně větrat a už vůbec ne dělat průvan. Zasychající poupata bývají pravidelně prvním příznakem průvanu.

Nejpříznivější teplota pro orchideje

V místnosti, kde orchideje pěstujete, by neměla teplota klesnout pod 18 °C a vystoupat nad 24 °C. Také myslete na to, že jakmile začne květina nasazovat na květ, neměli byste ji přesazovat. Potřebuje se soustředit na svou krásu a dát do ní veškerou svou sílu.

Někdy by vás mohlo napadnout, že když uschla poupata, nemá květina dostatek vláhy. Ale pozor, nemusí to být pravá příčina. Zdroj: shutterstock.com

Žádný suchý vzduch

Další možností, na kterou může suchými květy rostlina reagovat, je moc suchý vzduch. Orchideje mají nejen rády teplo, ale potřebují k životu i dostatečnou vlhkost vzduchu. Opět je rizikovým faktorem zimní období, protože se v domácnostech topí a vlhkost ovzduší se značně snižuje. Zvlhčujte vzduch, bude to zdravé pro vás i orchidej. Nemáte zvlhčovač? Dejte vedle rostlin misku s vodou nebo ji nalijte do zvlhčovacích nádobek na radiátoru.

Nedostatečnou zálivkou o poupata orchidej nepřijde

Někdy by vás mohlo napadnout, že když uschla poupata, nemá květina dostatek vláhy. Ale pozor, orchidej spíše doslova nesnáší přelévání, uhnívaly by její vzácné kořeny a nastalo by větší riziko plísní a jiných chorob.

