Roztok za pár korun z běžné ingredience: Orchidej po něm pokvete jako šílená

Je ozdobou vašeho domova exotická a tolik populární orchidej? Jistě ji máte nejraději ve fázi květu, kdy se rozzáří v plné své kráse. Aby vám rostlina stále prospívala, dodávejte jí pravidelně potřebné živiny. A nemusíte hned běžet do nejbližšího květinářství, úplně vám postačí obyčejná voda z rýže.

Pokud máte ve svém bytě orchidej, jistě ji chcete mít doma dlouhodobě, a to stále ve svěží kondici a s bohatými krásnými květy. Ve chvíli, kdy orchidej vykvete, je schopná udržet květy po dobu 3 až 6 měsíců. Abyste tohoto stavu dosáhli, je nutné dopřát orchideji tu správnou péči a dostatek odpovídajících živin. Často lze využít i obyčejné domácí ingredience.

Vznešená pokojová rostlina jménem orchidej patří v současné době mezi velmi oblíbené pokojové rostliny. Je velice snadno dostupná k pořízení a narazíte na ni celoročně nejen v každém zahradnictví či obchodě s květinami, ale i ve většině prodejen potravinových obchodních řetězců.

Zdroj: shutterstock.com

Péče o orchidej není nijak náročná. Kromě správného umístění a zálivky je nutné občas orchideje, stejně jako jiné rostliny, lehce „nadopovat“. Využijte k tomu běžnou kuchyňskou ingredienci, z níž budete mít nejen zálivku pro květiny, ale i skvělou přílohu k večeři.

Rýžová voda je pro orchideje výživný elixír

Inspirovat se můžete ve videu:

Orchidejím k růstu a správnému vývoji velice prospívá voda z hnědé i bílé rýže. Po uvaření či vylouhování totiž obsahuje velké množství užitečných vitamínů. Konkrétně se jedná především o thiamin, riboflavin, niacin nebo kyselinu listovou.

Jak rýžové hnojivo připravit?

Je to naprosto jednoduché a zvládne to každý. Nasypte si do misky 5 polévkových lžic rýže a zalijte je vodou v pokojové teplotě. Rýži pečlivě promíchejte a nechte tak půl hodiny odstát. Po uplynutí náležité doby sceďte rýžovou vodu do nádoby a výborné přírodní hnojivo na orchideje máte připraveno. Pak do misky s hnojivem postavte zhruba na hodinu květník s orchidejí. Rýžovou zálivku můžete aplikovat i zalitím shora, nikdy však rostlinu nenechte stát v tekutině dlouhodobě. Kúru opakujte každých 14 dní.

Pokud máte rýžové vody větší množství, můžete si ji zamrazit k dalšímu použití. Jen vždy ledové kostky nechte před hnojením roztát a dostatečně tekutinu ohřát, orchideje totiž chlad nesnášejí.

Nasypte si do misky 5 polévkových lžic rýže a zalijte je vodou v pokojové teplotě. Zdroj: profimedia.cz

Perfektně funguje i droždí

Asi tak 10 g pevného droždí rozpusťte v horké vodě, přidejte 1 polévkovou lžíci cukru a pečlivě promíchejte. Směs nechte několik hodin odpočívat a louhovat a poté ji smíchejte s dešťovou nebo odstátou vodou. Do tohoto roztoku namočte kořeny orchideje na dobu 15 až 20 minut. Opakujte jednou do měsíce a brzy se dočkáte nových výhonků a následně nádherných květů.

Orchideje startuje i mléko

Mléko nadopuje květiny značnou dávkou dusíku, draslíku, hořčíku a vápníku. Jednoduše smíchejte 1/4 l mléka s 1 l vody a dopřejte tento mix orchideji čas od času jako formu mírné zálivky.

