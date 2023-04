Jak zachránit chřadnoucí orchidej? Dejte ji vzhůru nohama do PET lahve. Zázrak!

Chřadne vám doma orchidej a vy nevíte, co s tím? Nevěšte hlavu. Ještě ji můžete zachránit! Osvědčený trik s PET lahví přivede orchidej zpět k životu. Stačí udělat pár jednoduchých kroků a do měsíce bude mít hned několik nových listů.

Květy orchideje dokážou v interiéru udělat obrovskou parádu. Pokud ale nejste v pěstování orchidejí zběhlí, může se stát, že vám začne po čase vadnout. Listy opadávají, stonky usychají, dokonce ani kořeny na tom nemusejí být zrovna dobře. V takových případech je důležité co nejdříve zakročit, abyste se s ní nemuseli nadobro loučit.

Kontrola barvy kořenů

Jakmile zpozorujete, že s vaší orchidejí není něco v pořádku, vyndejte ji z květináče a zkontrolujte její kořeny. Zdravé kořeny jsou pevné a jejich zbarvení je do šedozelena. Pokud se vám zdá, že jsou kořeny vyschlé nebo mají hnědou až černou barvu, neváhejte a ustřihněte je. Jsou pravděpodobně uhnilé. Nespleťte si to však s koncem kořene. Ten bývá zpravidla zbarvený do fialova.

Odstranění nadbytečných listů

Pokud vám kořeny orchideje začaly hnít a vy jste je proto museli ustřihnout, odstraňte také několik listů, i když jsou zdravé. Důvod je prostý. Rostlina s malým množstvím kořenů nedokáže vyživit veškeré listy. Proto je dobré nechat rostlině pouze ty nejmladší. Nebude se tak zbytečně vysilovat a její záchrana bude probíhat mnohem snáz.

Záchrana v plastové lahvi

Plastovou lahvi rozřízněte vejpůl a dno vyplňte vlhkým mechem rašeliníkem. Ošetřenou orchidej do něj vložte a veškeré kořeny důkladně obalte mechem. Orchidej přemístěte na světlo, kde jí jednou za 3-5 dní dopřejte lehkou zálivku. S vodou to příliš nepřehánějte, jelikož mech účinně zadržuje vlhkost, o kterou se dělí s orchidejí. Po měsíci bude mít orchidej nové kořeny a opět vám krásně poroste.

Orchidej vzhůru nohama

Druhou možností, jak lze orchidej zachránit, je vložit ji do lahve. Nejdříve však PET lahev opět rozřízněte vejpůl a natočte trochu vody při pokojové teplotě. Orchidej s nejmladšími listy vložte vzhůru nohama do vody, kořeny postříkejte rozprašovačem a přiklopte horní částí lahve. Stále vlhké listy pomůžou orchideji se zaměřit na tvorbu nových kořenů.

Správné přesazení orchideje

Až bude mít orchidej několik nových kořenů, zasaďte ji zpět do květináče, který by měl být průhledný s mnoha otvory jak na dně, tak i po stranách. Díky nim můžou kořeny volně dýchat a nebude hrozit jejich uhnití. Na dno vložte drenáž či kůru určenou pro pěstování orchidejí. Rostlinu poté zasaďte a zasypte zbytkem kůry. Brzy se budete opět radovat ze záplavy přenádherných květů orchideje.

