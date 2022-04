Většina lidí dělá 3 zásadní chyby při zalévání orchidejí: Neděláte je také?

Rádi byste pěstovali orchideje, ale zdráháte se? Orchideje vyžadují trochu jinou péči a způsob zalévání než ostatní pokojovky. Není to však nic, co byste nezvládli. Vyvarujte se chyb v zalévání orchidejí a vypěstujte si nádherné rostliny. Jaké chyby v zalévání orchidejí jsou nejčastější?

Nebojte se pěstovat exotické orchideje

Ať už jste dostali orchidej k narozeninám nebo jste prostě neodolali a koupili jednu v květinářství, není třeba panikařit. Ano, orchidej je jiná. Ale péče o ni není nějak nadstandardně náročná. Hlavně pamatujte, že méně je někdy více, a to platí také při zálivce. V zalévání obecně nejčastěji chybujeme, a to nejen u orchidejí. Samou láskou bychom naše milované rostliny utopili. Vyhněte se zbytečným chybám při zalévání!

Mohou vás zasypat kaskádou květů nebo uhnít. Umíte se postarat o orchideje? Zdroj: Profimedia

Orchideje nejsou všechny stejné

Orchidejí je veliké množství druhů a nelze jednoznačně říci, že pro ně všechny platí stejná pravidla. Pokud vás to skutečně zajímá, najděte si specifika vašeho druhu. Obecně lze říci, že typické pokojové orchideje pocházejí z tropických deštných pralesů, milují vzdušnou vlhkost, rozptýlené světlo a místo půdy kůru, lávové kameny, mechy a podobně. Jde často o epifyticky rostoucí květiny, které v domovině vyrůstají v ohbí větví stromů, často vysoko nad úrovní, daleko od půdy.

Jsou to vlhko milující rostliny, ale trpí přemírou zálivky. Obyčejně se podle druhu zalévají orchideje každých 5 dnů až 2 týdny. Je to podle období. V zimě je vhodné zálivku omezit. Ale také podle velikosti květináče, protože větší vysychá pomaleji a zajišťuje rostlině dost vláhy. Chyby v zálivce spočívají především ve způsobu zalévání, použité vodě a zmiňované intenzitě.

Chybou je používání tvrdé vody

Většina rostlin nemá ráda tvrdou kohoutkovou vodu, pro orchideje to platí dvojnásob. Pokud nemáte dešťovou, pak nechejte vždy kohoutkovou vodu v konvičce několik dní odstát a pak jí teprve zalévejte. Orchideje to skutečně ocení a nejen ty. Odstátou vodou nepohrdnou ani další pokojovky.

Orchideje jsou poměrně nenáročné, ale péči o ně zvládnete. Zdroj: Smile Fight / Shutterstock

I způsob, jak zaléváte, může být chybou

Také způsob zalévání se doporučujte změnit. Zalévání z konvičky vrchem do květináče není nejvhodnější, i když někteří pěstitelé uvádějí, že pokud substrát obsahuje hodně mechu, pak to nevadí. Lepším a osvědčeným způsobem je postavení rostliny do nádoby s vodou na 20 až 30 minut a následné odstání a okapání veškeré přebytečné vody. Můžete tak zalévat většinu pokojovek rovnou všechny najednou ve vaně.

Mít květináč z čirého plastu není chyba

Pokud máte původní transparentní květináč, ve kterém se orchideje pěstují rozhodně jej neměňte za jiný. Průhledný květináč je velkou výhodou a zahradníci dobře vědí, proč pěstování orchidejí v průhledném plastu upřednostňují. Je to z toho důvodu, že lze i letmým pohledem na kořeny zjistit stav rostliny a také zda potřebuje zalít nebo ne. Pokud má rostlina dostatek vláhy, její kořeny jsou zelené a lesklé. Zbělání svědčí o tom, že rostlina žízní a rozhodně je dobré ji zalít.

Čirý květináč není jen levný kelímek, jeho průhlednost je velikou výhodou. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Orchidejím chybí vzdušná vlhkost

Jestliže chcete rostlině dopřát ideální vláhu, pak myslete především na vzdušnou vlhkost. Právě příliš suchý vzduch je častým problémem, na který orchideje narážejí. Vzdušnou vlhkost můžete dodat rosením a kropením. Pokud chcete však ještě lepší řešení, pak postavte k orchideji misku s oblázky a vodou. Vlhké kameny v blízkosti orchidejí zajistí vhodné prostředí, a tak i vaše orchidej se bude cítit jako doma.

Orchideje milují dostatečnou vlhkost, ale především jde o vlhkost vzdušnou. Zdroj: profimedia.cz